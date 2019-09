Zum Interview mit Bürgermeister Reinhold Schnell haben sich Mark Hildebrandt und Olaf E. Jahnke im Neukircher Rathaus eingefunden. Die Fragen zielten auf die zahlreichen Aktivitäten, Investitionen und Pläne in der Gemeinde.

Wie geht es Ihnen mit Ihrer Lebensaufgabe als Bürgermeister, Herr Schnell?

Da geht es mir nach wie vor gut – und es bleibt eine interessante Aufgabe auch wenn sich die Themen ändern. Zu den Pflichtaufgaben einer Kommune kommen immer mehr Aufgaben hinzu, die eigentlich nicht kommunale Aufgaben waren. Das geht vom Breitbandengagement bis zum Nahversorgungs-Supermarkt oder dem Engagement für den Erhalt der Hausarztversorgung vor Ort. Es gilt, das Bestmögliche mit unseren bescheidenen Mitteln für die Bürgerinnen und Bürger umzusetzen, für die Lebensqualität in der Gemeinde. Das ist und bleibt mein Anliegen.

Neukirch investiert mal wieder auf mehreren Ebenen, zum Beispiel in eine neue Ortsmitte ...

Seit 2005 entwickeln wir das Projekt, Sie haben ja berichtet. Nach Erweiterung unserer Schule, der Schulhofsanierung, dem Bau der Mehrzweckhalle kommen die nächsten Bausteine für unsere Ortsmitte. Diese sind die Realisierung des neuen Wohn-und öffentlich genutzten Gebäudes in der Ortsmitte durch die Teba sowie die Platzgestaltung. Der nächste Abschnitt könnte eine Bebauung des neben der Ortsmitte liegenden Grundstücks sein. Das wird den Gemeinderat in der nächsten Klausurtagung im Herbst beschäftigen.

Und wie steht es beim Kindergarten-Ergänzungsbau?

Da geht es sehr gut voran, sowohl beim Bau wie auch bei der Ertüchtigung des Altgebäudes. Dabei gilt mein Dank allen Beteiligten, den Mitarbeitern des Bauhofs, unserem Gebäudemanager Thomas Bentele, den Erzieherinnen des Kindergartens, den sehr guten Baufirmen und natürlich dem Architekten Peter Küchenmeister – alles läuft abgesehen von ein paar Kleinigkeiten bestens. Auch hat der Umzug in unser Ausweichquartier Schule und der Rückumzug in das Kitagebäude kurz vor Ende der Sommerferien gut geklappt. Bis spätestens Anfang 2020 soll dann auch der Erweiterungsbau fertiggestellt sein, damit wir im nächsten Jahr Einweihung und 50 Jahre kommunaler Kindergarten in Neukirch feiern können. Nach heutigem Stand sollten die Umbau- und Erweiterungskosten bei den veranschlagten 1,5 Millionen liegen. Davon konnten wir knapp 500 000 Euro über Zuschüsse abdecken.

Gibt es erste Eindrücke von der Fahrplanumstellung für Neukirch, einer eingeführten besseren Verbindung und höherer Frequenz im ÖPNV?

Gesamtpolitisch ist der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ebenso ein Thema wie der Geh- und Radwegeausbau. Auf der Buslinie 7547 zwischen Tettnang und Wangen haben wir nun seit der letzten Fahrplanumstellung ein verbessertes Angebot. Jetzt kommt es auch darauf an, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses verbesserte Angebot annehmen. Wenn der Verkehrsverbund von dem momentanen Zweistundentakt in Richtung höhere Frequenz gehen würde, könnte dies jedoch eine nochmals erhöhte Inanspruchnahme bedeuten. Auch Wochenend- und Abendfahrten könnten Thema sein. Hier sind wir in Gesprächen mit dem Verkehrsunternehmen, aber auch mit dem Landkreis. Es wird sicherlich auch noch ein Thema im Rat werden, ob auch die Gemeinde bereit wäre, für ein verbessertes Angebot an Wochenenden oder Abendfahrten etwas beizusteuern. Insgesamt kamen aber schon positive Rückmeldungen über das verbesserte Angebot aus der Gemeinde. Auch was das Thema Bürgerbus angeht, haben wir nach der vielen positiven Resonanz von der Bürgerschaft auf das richtige Pferd gesetzt. Manchmal habe ich allerdings den Eindruck, der oder die eine oder andere traut sich noch nicht so richtig, den Service in Anspruch zu nehmen. Daher meine Empfehlung: Einfach mal ausprobieren und fahren.

Wann kommt der neue Nahversorger nach Neukirch ?

Das Thema Nahversorgung beschäftigt uns seit fast 15 Jahren. In den zurückliegenden Jahren haben wir immer wieder mit den Unternehmen über eine Ansiedlung eines Nahversorgermarktes in Neukirch gesprochen. Nahversorgung ist meiner Meinung nach neben der Hausarztversorgung ein wichtiger Baustein in der Infrastruktur der Gemeinde. Dies haben wir ja auch in der Vergangenheit mit der Anmietung der Ladenräumlichkeiten in der Schulstraße und der Vermietung an die Familie Gierer gezeigt. Mit der Familie Gierer sind wir übrigens in bestem Einvernehmen über den weiteren Fortgang. Weiterhin ist auch unser Engagement in beiden Themen sehr groß, obgleich dies eigentlich keine Aufgabe der Gemeinde wäre. Schlussendlich haben wir uns mit den Vertretern von Rewe im letzten Jahr und den Pächtern Nieth & Hofmann verständigt, dass der Nahversorgermarkt von uns gebaut und von Nieth & Hofmann betrieben wird. Momentan laufen parallel vier Verfahren beziehungsweise sind teilweise schon abgeschlossen. Neben dem Wasserrechtsverfahren zur Verlegung der Retentionsmulde – die Arbeiten beginnen in Kürze –, dem Bebauungsplanverfahren, zu dem in der letzten Gemeinderatssitzung der Satzungsbeschluss erfolgte, sind wir auch im Hochbau mit der Entwurfsplanung beschäftigt. Bis Ende des Jahres hoffen wir, dass wir die Baugenehmigung für den Markt bekommen. Und als weiteres Verfahren läuft momentan die Beantragung von Fördermitteln. Der Zeitrahmen zur Realisierung ist darüber hinaus sehr ambitioniert. Mit den Betreibern haben wir uns abgestimmt, dass die Eröffnung für Frühjahr 2021 vorgesehen ist.

Schon lange ist der Bedarf formuliert: Glasfaser für Neukirch soll zeitnah erfolgen. Wann läuft was?

Breitband ist auch ein Thema, das nicht zu den Pflichtaufgaben einer Kommune gehört. Vonseiten der Telekom sind wir momentan im Vergleich zu anderen Kommunen relativ gut ausgestattet. Trotzdem haben wir seit geraumer Zeit einen Ausbauplan für die Gesamtgemeinde erstellen lassen. Mit den notwendigen Mitteln vom Bundesprogramm sollen nun in erster Linie die weißen Flecken mit weniger als 30 m/bit erschlossen werden. Dazu haben wir im mittelfristigen Finanzplan auch Haushaltsmittel in einer Größenordnung von 1,5 Millionen Euro eingestellt. Als Unterstützung in der Umsetzung der Maßnahmen haben wir vor Kurzem den Beschluss zum Beitritt im Zweckverband Breitband Bodenseekreis beschlossen. Das Know-How in diesem Verband zu bündeln ist ein wichtiger Punkt. Mit dem Bau des Geh- und Radweges von Tannau nach Elmenau legen wir momentan schon die Backbone-Trasse, um als erstes das Gewerbegebiet Bernried mit schneller Glasfaser anzubinden. Das finanzieren wir als Gemeinde auch schon mal vor. Ralf Witte vom Zweckverband Haslach-Wasserversorgung ist uns hier mit seiner Erfahrung vom ZV Ravensburg eine große Hilfe.

Die Neukircher sind immer aktuell mit dabei – auch bei der Digitalisierung der Grundschule.

Das Hin-und-Her der Mittelverteilung zwischen Bund und Land war hier sicher nicht hilfreich und hat den Ausbau verzögert. Daher sind wir schon mal in Vorleistung gegangen. Die Frage ist nun, ob wir unsere Investitionen gefördert bekommen oder doch nicht. Hier wird wohl Initiative nicht wirklich belohnt. Das wird in den nächsten Wochen noch zu klären sein. Ungefähr 31 000 Euro wäre das Gesamtbudget. Schade wäre, wenn uns hier die Förderung wegfallen sollte.

Zusammengerechnet liegen Sie bei den vielen Projekten wohl wieder in Mehrzweckhallenkostenhöhe?

Das könnte wohl tatsächlich in diese Richtung gehen. Wenn man sieht, dass wir in den letzten fünf Jahren neun Millionen Euro in die Infrastruktur investiert haben, lassen sich die zukünftigen Projekte leider nur auch mit neuen Krediten finanzieren. Außerdem möchte ich nicht verhehlen, dass wir auch an die Anpassung der Hebesätze für die Realsteuer insbesondere Grundsteuer gehen müssen. Bisher gelten immer noch die Hebesätze von 1996. So gesehen sind wir hier im gelobten Land.

Ist denn mit einer weiteren Erweiterung der Gewerbe- und Baugebiete zu rechnen?

Sechs von sieben Bauplätzen der von der Gemeinde zu verkaufenden Bauplätze in Goppertsweiler sind schon verkauft. Die zehn kirchlichen Grundstücke sind noch nach Erbbaurecht zu haben. Für weitere Wohn- und Gewerbeflächen haben wir aufgrund der Topografie, den vielen Schutzgebieten leider keine große Auswahl. Das beschränkt uns, sowohl was Baugebiete als auch was die Erweiterung des Gewerbegebiets angeht.

Wieder ist ein Feuerwehrfahrzeug eingeweiht – kommt in der nächsten Ratssitzung der Antrag fürs nächste?

Zunächst sind wir sehr stolz auf unsere Feuerwehr, die sich mit allen Beteiligten sehr gut engagiert. Innerhalb der letzten sechs Jahre wurden drei Fahrzeuge neu angeschafft. Aber wir werden nach praktischen Erwägungen in Abstimmung mit unserem Feuerwehrausschuss und dem Feuerwehrbedarfsplan vorgehen, auch bei den nächsten Anschaffungen. Unsere vier Fahrzeuge sind soweit auf dem neuesten Stand, sodass in den nächsten Jahren eine Neubeschaffung nicht das Thema sein wird.

Weiter in die Zukunft oder ein Schritt zurück? Die E-Ladesäule kommt weg ...

Der Gemeinderat hat entschieden, den Austausch der Ladesäule auf unsere Kosten am bisherigen Standort nicht vorzunehmen. Nichtsdestotrotz wurde im Gemeinderat diskutiert und die Verwaltung beauftragt, dass wir am Standort des neuen Einkaufsmarktes die Möglichkeit prüfen sollen eine Ladesäule zu installieren, nicht nur für Elektroautos sondern auch für E-Bikes.

Ein Dauerthema ist der Kreuzweiher ...

Zunächst einmal möchte ich betonen: Die Bademöglichkeit besteht durch die Übernahme der Verkehrssicherungspflicht durch die Gemeinde wie eh und je. Die Bänke stehen schon länger – und auch die Sitzgruppe ist wieder vor Ort. Letztlich kann man sagen, wie man’s macht ist’s verkehrt. Aber die Verkehrssicherungspflicht muss erfüllt und dabei die Haftungsrisiken möglichst klein gehalten werden. Hier hat sich die Haltung der Menschen in den letzten 20 Jahren leider sehr verändert. Wir handeln nun strikt nach dem erstellten Gutachten – das stellt vielleicht nicht alle zufrieden.

Wird der neue Gemeinderat ein Thema? Sehen Sie nach der Kräfteverschiebung eine inhaltliche Verschiebungsoption?

Von zwölf Mitgliedern konnten wir zwei neue Gemeinderäte in unserem Gremium begrüßen. Was sich geändert hat ist, dass beide Fraktionen jetzt jeweils sechs Mitglieder haben. In der Vergangenheit haben wir immer zielorientiert über die beiden Fraktionen versucht, die uns auferlegten und selbst gewählten Themen abzuarbeiten. Ich denke, das wird auch in Zukunft so sein.

Sie sind in ganz verschiedenen Gremien auf kommunal- oder landespolitischen Ebenen tätig. Hilft das?

Seit 18 Jahren bin ich nun Bürgermeister von Neukirch. Um unsere Projekte verwirklichen zu können, ist natürlich auch eine gute Vernetzung in vielen Gremien hilfreich. Insbesondere aber auch die Probleme vor Ort weiterzugeben an die Landespolitik ist mir ein Anliegen, und deshalb engagiere ich mich auch im Landesvorstand des Gemeindetags als Kreisvorsitzender.