Erstes Tiny-House in Neukirch

Einstimmig hat der Neukircher Gemeinderat dem ersten Tiny-House in der Region das gemeindliche Einvernehmen für die Baugenehmigung erteilt. „Tiny“ bedeutet auf Englisch klein – und das ist das Gebäude in Uhetsweiler tatsächlich, trotz zweier Stockwerke mit drei Räumen. Insgesamt kann der Bauherr auf eine Wohnfläche von 50 Quadratmetern zurückgreifen. Das Häuschen hat einen Terrassenbalkon – und es soll auf Stelzen stehen. Nach Auskunft der Gemeindeverwaltung hätte hier wesentlich größer gebaut werden können. CDU-Fraktionsvorsitzender Adrian Strauß fasste zusammen: „Es müsste wohl kein Tiny-House werden – aber es kann.“ Genehmigt wurden auch zwei Bauvorhaben im Wohngebiet Goppertsweiler Halde und eines in Summerau.