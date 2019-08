Erst die Kunst, dann das Vesper

„Wir waren schon fleißig“, beteuern die zwölf Ferienkinder bei der Schüler-Ferienbetreuung mit dem Thema „Kunst und Skulpturen“ in der Grundschule. Das hat Betreuerin Jennifer Fritschle am Donnerstag beim Pressebesuch bestätigt.

Von der zweiten bis zur vierten Klasse, also den künftigen Fünftklässlern, sind alle Altersgruppen vertreten. Die Kinder sind gut gelaunt, fröhlich und aktiv. Zwar ließen sich die geplanten Kunstarbeiten und Verschönerungen an Schulhofzaun und –mauer wegen des starken Bewuchses nicht umsetzen – und auch die aufgemalten Schulhofspiele wurden nicht nachgemalt, dafür hat es aber jede Menge anderer kreativer Kunstaktivitäten gegeben.

Im Werkraum trocknen gerade mit Gipsbinden umwickelte Ballons, das wird das nächste Kunst-Projekt. Daneben stehen aneinander gereiht buntbemalte, modellierte Figurinen oder Tierfiguren, angelehnt an den poppigen Stil von Niki de Saint Phalle. Schließlich sind in zwei Gruppen zwei ganz unterschiedliche, sehr bewegliche Hänge-Kunstfiguren entstanden. Der drahtige „Markus I.“ besticht durch sehr beweglich federndes Drahtflechtwerk, während der gelenkige „Lenki“ mit vielen beweglichen Holzgliedmaßen beeindruckt. „Mindestens so wichtig wie die Kunst sind Spiele – oder Vespern“, sagt Fritschle lachend. Tatsächlich beschäftigen sich einige mit der Torwand, während andere Kinder sich mit Hula-Hoop-Reifen auf unterschiedliche Spiel- und Gymnastikweise beschäftigen – und jede Menge Spaß dabei haben. Als Wochenhöhepunkt und auch als ein schönes Erinnerungsstück bauen die Kinder ihre eigene Fotoporträt-Kulisse. Man darf gespannt sein.

Fritschle, angehende Lehrerin, geht das mit der notwendigen Ruhe an – und bringt auch Erfahrungen aus der Hochschule mit ein. Der Schülerbetreuungskurs geht von Montag bis Freitag von 7.30 bis 12.30 Uhr. Da heißt es für die aus der Nähe von Memmingen kommende PH-Studentin früh aufstehen. Auf die nächste Ferienbetreuungswoche freue sie sich schon, sagt sie. Dann geht es um eigene Filme mit Kindern und von Kindern.