Eltern wünschen sich mehr Kontinuität

Einen umfangreichen Jahresüberblick hat die Schulleiterin der Grundschule Neukirch, Simone Fuoss-Bühler, am Montag im Gemeinderat gegeben. Die Themen gingen von Statistik über Wettbewerbe, Kollegium, Eltern, Lernen bis zu Verwaltung, Evaluation und Schulentwicklung. Auch Ressourcen und Planung waren ein Thema. Die Schulleiterin betonte: „Vertrauensvolle Zusammenarbeit aller Beteiligten ist uns besonders wichtig.“ Sie wies auch auf den bildungspolitischen Auftrag der Schule hin sowie auf die Schwerpunkte „Lust auf Leistung“ und „Ausbildung für den ganzen Menschen“.

Froh sei man, dass es wieder zwei Einserklassen gebe. Die Gesamtschülerzahl sei und bleibe stabil, auch in die nähere Zukunft mit Schülerzahlen um die 100. Wiederholer und Wechsel habe es wenige gegeben; gerade mal zwei Kinder haben freiwillig zum Halbjahr wieder zurück in die erste Klasse gewechselt, weitere zwei sind in die Förderschule beziehungsweise in die Sprachheilschule abgegangen. Eine Steigerung gab es bei den Lehrkräften, deren Zahl inzwischen von sechs auf zehn angewachsen sei. Das liege am hohen Anteil an Teilzeitkräften. Die Elternmitarbeit nehme zu, so Fuoss-Bühler, so arbeite man gerade an einer Information, dem Eltern-ABC. Mangels Schülerzahlen sei die Bedeutung des Themas Inklusion zurückgegangen. Dafür werde die „Weltklasse“, die internationale Vorbereitungsklasse, weiter geführt.

Neben Themen wie Kooperation mit Vereinen, Schule im Dorfleben, Medienunterricht, Ferienbetreuung, AGs oder Demokratieerziehung sprach die Schulleiterin auch die erstmals durchgeführte Fremd- und Selbstevaluation der Schule an. Gelobt worden sei man für Slogan, Leitbild, Demokratieprofil und die Teilnahme der Schule an Gemeindeveranstaltungen aller Art. Besonders gut seien die Dankes-, Sorgen- und Ideenbriefkästen angekommen.

Zielvereinbarungen habe es hinsichtlich des neuen Lehrpersonenbildes, bei der Kommunikation und der Dokumentation gegeben. Dazu gehöre die Verstärkung der gemeinsam vereinbarten Formen des individualisierten, selbstgesteuerten Lernens und die Vereinheitlichung von Methoden sowie verbindliche Absprachen. Den Schülern sollen Verantwortungsmodelle klarer gemacht werden. Das beziehe sich auf Patenmodelle, Ämter wie Klassensprecher, Klassenrat, Schülervollversammlung und Helfersysteme beim Lernen.

Die Eltern wünschten sich mehr Kontinuität, frühere Planungsmöglichkeiten, ein stabiles Kollegium und regelmäßigeres Schwimmen. Qualitätsstandards, -entwicklung und Zielvereinbarungen sollen alle fünf Jahre wieder erfolgen. (oej)