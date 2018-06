„EKI – Er kriegt ihn noch“ verteidigt den Titel

Die Neukircher Hexentröpfle haben vor Kurzem das 22. Gaudi Volleyball Turnier veranstaltet. Erstmals in der Geschichte der Veranstaltung wurde das Turnier abgespeckt und an einem Tag abgehalten, teilen die Organisatoren in einem Bericht mit.

„Der Trend geht weg von Veranstaltungen, die länger als einen Tag andauern. Das ist aber nicht nur bei uns so“, führt der Ehrenzunftmeister Armin Lippstreuer von den Neukircher Hexentröpfle aus.

Für das traditionelle Turnier in Neukirch kam mit einer veränderten Altersstruktur ein weiteres Problem hinzu: Ein Zulauf wie in den Vorjahren, als einigen Teilnehmern wieder abgesagt werden musste, kam nicht mehr zustande. „Die Leute planen anders und das müssen wir jetzt auch tun. Nachdem 2017 die Turnierveranstaltung mangels Mannschaften abgesagt werden musste“, ergänzt Zunftmeister Tommy Hildebrandt, „haben wir unser Konzept überarbeitet, damit wir in Neukirch auch weiter tollen Volleyball präsentieren können“. So gab es mit einem kleinerem Teilnehmerfeld von 16 Mannschaften eine Ein-Tagesveranstaltung auf zwei Spielfeldern. Um 10 Uhr ging das Turnier pünktlich los, es standen insgesamt 40 Partien an, bis der Sieger in diesem Jahr ermittelt war. Rasante Ballwechsel, akrobatische Hechtsprünge und höchster Einsatz am Netz zeichnete die Hobby Sportler aus, heißt es im Bericht weiter. Turnierleiter Matze Lippstreuer und Chris Knoll freuten sich nicht nur über viele spannende und schöne Spiele, sondern stellten auch fest, dass sich viele der Teams im Vergleich zu den vergangenen Jahren stark verbessert haben. Auch der Titelverteidiger aus 2016 „EKI – Er kriegt ihn noch“ bekam die harte Gegenwehr zu spüren. Letztlich setzte sich der Titelverteidiger aber in einem äußerst spannenden Endspiel durch und gewann das Turnier. Die Siegermannschaft durfte die Turniertrophäe sowie den Menner Wanderpokal in Empfang nehmen.