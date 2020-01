Eine Halle voller „Superhelden“

Ein abwechslungsreiches und fröhliches Programm hat die Jugendabteilung des TSV Neukirch am Sonntagnachmittag den jüngsten Fasnet-Begeisterten beim Kinderball geboten. Rund 400 Kinder und Eltern waren in originellen Kostümen in die Mehrzweckhalle in Neukirch geströmt, um gemeinsam Spaß zu haben.

Zum Motto „Superhelden“ gab es viele kleine Kopien der aktuellen Comic-Stars zu sehen, aber auch Prinzessinnen, Indianer, Sheriffs, Alltagshelden wie Polizisten und Feuerwehrleute. Das Chaos-Orchester legte einen musikalisch temperamentvollen Start hin, danach kündigte Moderator Stefan Belz die Kinder- und Jugendprinzengarde an.

Prächtig in Rot-Weiß gekleidet marschierten sie auf die Bühne. Das Prinzenpaar Alina (10) und Elias (12) grüßte mit einem auswendig aufgesagten Reim und einem dreifachen Hola-Gi. Kurzzeitig bereitete die Technik Probleme, Mikrofon und Musik fielen aus. Die Tänzerinnen wurden etwas nervös und Prinzengarde-Chefin Manuela Bauer wünschte sich „am liebsten ein ganz normales Radio“.

Doch der Schaden war schnell behoben und die Mädchen durften zeigen, was sie gelernt haben. Sie tanzten unter anderem zu „YMCA“ und „Go West“ von den „Village People“, boten akrobatische Einlagen und nach einem Riesenapplaus eine tolle Zugabe.

Einen Hund aus Luftballons konnten die Kinder unter der Anleitung von „Luftballon-Bino“ basteln, der aus Nürtingen stammt und mit seinem mobilen Team hobbymäßig unterwegs ist. „Luftballon-Bino“ blieb den Nachmittag über in der Halle und schuf mit den Kindern Kunstwerke aus insgesamt 150 aufgeblasenen Luftballons.

An weiteren Stationen konnte nach Herzenslust gemalt und gebastelt werden. Die 13-jährige Schülerin Lara animierte bei Partymusik wie „Fliegerlied, Bob und das Rote Pferd“ erfolgreich die Kleinsten zum Tanz auf der Bühne. Kinder und Mütter des Eltern-Kind-Turnens des TSV, unter der Leitung von Manuela Schoch, begeisterten mit ihrem gemeinsamen Auftritt und ernteten reichlichen Beifall.

Bei einem Suchspiel konnten Radiergummis gewonnen werden. Wer zuerst einen von sechs vorgeschriebenen Gegenständen wie Socke, Hut, Lippenstift, Ein-Euro-Münze, Brille oder Superheldenumhang auf die Bühne warf, bekam einen Preis.

„Wir haben Geschenke ausgewählt, die Sinn machen, betonte der Abteilungsleiter der Jugendabteilung des TSV Neukirch, Sezayi Kalyoncu. Es gibt nicht nur Süßes, sondern auch Nützliches zu gewinnen. Bei den angebotenen Speisen haben wir darauf geachtet, dass etwas Gesundes dabei ist. Außerdem gibt es normales Geschirr und kein Plastik. Nachhaltigkeit und Wiederverwertung sind bei uns ein wesentliches Thema“.

Ein Bobbycar-Slalom-Rennen für Kinder und Eltern sorgte für große Heiterkeit bei dem ohnehin schon bestens gelaunten Publikum, das die Fahrer lautstark anfeuerte.

Die Minirutschautos waren von ganz kleinen und ganz großen Fahrern gleichermaßen schwer zu bewegen. Die meisten Großen kamen nur schlecht voran, die Kleinsten wussten nicht so recht, wie sie die Hütchen umrunden sollen, am geschicktesten fuhren größere Kinder, die gar nicht mehr aufhören wollten.

Zum Ende des Nachmittags erwartete besonders das erwachsenere Publikum schon sehnsüchtig den Auftritt der Tanzformation „Maskerade“, bei der Frauen und Männer tanzen. Der Titel der Show „Eine Reise mit Magie in die Fantasie“ versprach einige Überraschungen. Wie durch Zauberei wurden Outfits, Rollen und Choreografie in Windeseile verändert, die Musik wechselte von Reinhard Mey, über Harry Potter, Queen, Power Wolf zu „What’s going on“. „Die Gruppe tanzt schon seit vielen Jahren zusammen und wird demnächst im Regio TV zu sehen sein“ erzählte Gründerin und Trainerin Anja Lührs-Hofer.

Zum Abschluss gab es einen langanhaltenden Beifall als Dank für die Mitwirkenden und den toll organisierten Nachmittag. Ralf Stärck, der Präsident des TSV Neukirch schloss sich in seinen Schlussworten dem Dank an.