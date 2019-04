Eine Eintrittskarte, zwei Kapellen

„Die Herausforderung am heutigen Abend ist es, Sie, liebe Zuschauer, mit nur einer einzigen Chance so für ein Musikstück zu begeistern, wie wir es sind.“ Mit diesen Worten hat Anne-Marie Zeh, Vorstandsvorsitzende des Musikvereins Wildpoltsweiler, am vergangenen Samstag das Jahreskonzert ihres Musikvereins in der Mehrzweckhalle Neukirch eröffnet. Gemeinsam mit der Dorfkappelle Goppertsweiler, die die zweite Hälfte des Abends bespielte, bot man den Zuschauern ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Programm, das nicht zuletzt durch seine unkonventionelle und lockere Art begeisterte.

Mit dem Auftaktstück „Adventure“, das von Bläsern und Pauken eindrucksvoll inszeniert wurde und schließlich, angetrieben von den Trompeten, in ein reißerisches Finale überging, sorgte der Musikverein Wildpoltsweiler für das erste Highlight des Abends. Nach einem Medley des US-Sängers Tom Jones folgte die Polka „Goldene Musik“, bei der Georg Härle am Tenorhorn und Gabriel Härle am Flügelhorn den Auftakt unter den Solisten machten.

Weitere Solisten des Vereins waren Miriam Wellhäuser am Saxophon und Tina Heilig, die mit der Trompete das Stück „My Dream“ verfeinerte und dabei musikalisch von Dirigent Wolfgang Vetter begleitet wurde, der die letzten beiden Konzertstücke, den Marsch „Imperium Romanum“ und die Polka „Zur Liebe zur Musik“ selbst komponiert hatte. Für den Verleger und Musikproduzenten aus München ist es wichtig, viele rhythmische Elemente in seine Kompositionen einfließen zu lassen. Und auch die Begleitung sei immer anders, wie er nach dem Konzert erzählte. Durch diesen Mix bekommen seine Stücke, die von den Musikrichtungen Funk und Soul geprägt sind, einen speziellen und unverwechselbaren Drive.

Die Dorfkapelle Goppertsweiler überzeugt mit Interaktivität

Den zweiten Teil des Abends eröffnete die Dorfkapelle Goppertsweiler mit „El Camino Real“, dem Lieblingsstück von Dirigentin Christina Brugger. Das ursprüngliche Höchststufen Arrangement, das Einflüsse von lateinamerikanischer Musik aufweist, erzählt die Geschichte eines gleichnamigen Weges im heutigen Kalifornien, der vom 17. bis zum 19. Jahrhundert spanische Missionarsstationen miteinander verband. Anschließend ließen die Goppertsweiler Musikanten beim Stück „Panta Rhei“ Schlüsselbund und Löffel rascheln, um die Klänge einer Spinnerei, von der die Komposition erzählt, zu imitieren.

Das imposante Stück „Flight of Valor“, inspiriert von „United-Airlines-Flug-93“, der am 11. September 2001 entführt und nach einer Passagierrevolte an Board abgestürzt war, verkörperte hingegen Dramatik und zugleich den Nationalstolz der Amerikaner, wie Christina Brugger erklärte.

Sie und ihre Musikanten sorgten für einen gelungenen Abschluss des Abends und hoffen, genau wie ihre Kollegen aus Wildpoltsweiler, wieder auf zahlreiche Besucher im kommenden Jahr. Schließlich bekomme man hier, anders als bei anderen Jahreskonzerten, die „doppelte Musik für eine Eintrittskarte“, wie es Anne-Marie Zeh augenzwinkernd formulierte.