Zwischen Dienstagnacht und Mittwochmittag ist ein Einbrecher in ein Haus in Elmenau eingestiegen. Auf der Suche nach Beute nahm er einen Würfeltresor im Arbeitszimmer an sich und suchte das Weite. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.