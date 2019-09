Ein gerechtes Unentschieden: Spitzenspiel der Kreisliga A2 zwischen Neukirch und Eriskirch endet 2:2

Das Spitzenspiel der Kreisliga A zwischen Neukirch und Eriskirch endete am Freitagabend 2:2. Beide Mannschaften sind damit weiter ohne Niederlage. Achim Vogel, Trainer des TSV Eriskirch, kann mit dem Ergebnis leben: „Es war ein leistungsgerechtes Unentschieden, ein Spiel auf Augenhöhe“, sagte Vogel nach Abpfiff. Mit der Qualität des Spiels sei er aber nicht zufrieden.

In den ersten fünf Minuten zeigten beide Mannschaften vor wenigen Zuschauern ein von Nervosität geprägtes Spiel, dies zeigte sich vor allem in dem überhasteten Spielaufbau auf beiden Seiten. Wie aus dem Nichts kam das 1:0 für die Gäste in der siebten Minute: Mit einem Konter aus der eigenen Hälfte über links aus leicht abseitsverdächtiger Position brachte Sandro Brentel seine Mannschaft in Führung. Der Torhüter der Neukircher, Michael Stehle, der während der gesamten Partie eine überragende Leistung bot, hatte in dieser Spielszene nicht den Hauch einer Chance.

Zwei Minuten später hatte Marco Morandell das 2:0 auf den Füßen, er vergab genau so leichtsinnig wie kurz danach auch Patrick Krohmer nach Zuspiel des besten Spielers auf dem Feld, dem Eriskircher Niklas Röther, den die Gastgeber während der gesamten 90 Minuten nicht in den Griff bekamen.

Und was zeigte Neukirch? Der erste Torschuss gelang nach 15 Minuten. Dem Trainer der Neukircher, Alexander Mayer, fehlten in diesem Spiel drei Stammspieler. Das Spiel seiner Mannschaft war bis dahin nicht gut anzusehen. Trotzdem gelang Neukirch nach 27 Minuten der Ausgleich: Benjamin Butscher setzte sich auf der linken Seite gegen drei gegnerische Spieler durch und flankte den Ball in den 16-Meter-Raum. Johannes Heine stocherte dort aus einer unübersichtlichen Situation heraus den Ball über die Linie zum glücklichen 1:1.

Nun wendete sich das Blatt: Eriskirch war völlig verunsichert, Neukirch schöpfte neuen Mut und zeigte nun seinen Fans attraktiven Offensivfußball. Nach einem Freistoß in der 35. Minute getreten von Jan Heuberger traf Kapitän Samuel Nuber zum 2:1-Halbzeitstand.

Ein glückliches Händchen bewies der Gästetrainer, da mit den Spielern Jochen Petzi und Frank Hafner zwei „Unruheherde“ kamen. In der 59. Minute verwertete Marco Morandell einen Pass des eingewechselten Frank Hafner zum 2:2. Nur sieben Minuten später dann die Riesenchance für die Gäste durch Niklas Layer-Reiss, der das leere Tor nicht traf. Aber auch Neukirch ging mit seinen Chancen fahrlässig um: In der 70. Minute legte sich Driton Tahiri den Ball zu sehr vor und vergab die Chance zur Führung. Die letzte Chance des Spiels vergaben die Neukircher in der allerletzten Minute per Freistoß.

Der TSV Eriskirch hatte vor der Saison angegeben, einen einstelligen Tabellenplatz anzustreben. Für Achim Vogel ändert sich daran erstmal nichts: „Wir wissen, wo wir herkommen und wir werden am Saisonziel auch nichts ändern“, sagt er. Ähnlich sieht das sein Gegenüber Alexander Mayer vom TSV Neukirch, der als Saisonziel einen gesicherten Mittelfeldplatz angegeben hatte: „Ein gerechtes Unentschieden. Wir wissen, wie eng diese Liga ist und werden auch nicht von unserem ausgegebenen Ziel abweichen.“