Ein Abend der guten Laune

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Comedy-Duo ist schon 2015/2016 im Argental aufgetreten. Nach fast zwei Jahren Bühnenabstinenz sorgten sie am Freitag, 17. September 2021, in der nach Corona-Vorgaben voll besetzen Mehrzweckhalle Neukirch mit ihren Beiträgen für reichlich Freude und Lacher beim Publikum. „Fröhliche Diener des Herrn, denen der Glaube wichtig ist“, wie sie Markus Fischer in seiner Begrüßung bezeichnete, unterhielten mit Neuem und alten Klassikern.

Der erste Beitrag gehörte Gustav Großkopf bei der Morgenroutine in Küche und Bad. Was sich dort ereignete, wurde mit Gesten und Geräuschen nachgemacht. Zum Bibelvers „Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als dass ein Reicher ins Reich Gottes kommt“ prüfte Gustav als Urlaubsvertretung für Petrus mit Fragen zu Bibelinhalt und Einkommen das Eintrittsrecht in den Himmel. Zur anstehenden Bundestagswahl gab es Kandidatenbefragungen zu verschiedenen Themen aus drei TV-Sendern. Ein Video zeigte den Gebetskreis unter Corona und welche Tücken dabei die Technik hat. Die Eigenschaften des Heiligen Geist und gewisser Gegenstände wurden in Bezug gebracht wie z. B. Navigator (lenke, wer den Weg verfehlt). Mit der App „travelbless“ kann man überall ein Segen sein und den Glauben weitergeben. Ein Segenswunsch wurde auf die App gesprochen und kam als Audio in verschiedenen Sprachen aus der App. Der Klang und die kuriose Schreibweise in den anderen Sprachen an der Leinwand sorgte für Lacher.

Dass es in einer globalisierten Welt wegen verschiedener Sprachen und Dialekte nicht immer leicht ist einander zu verstehen, zeigte die Bestellung eines Abendessens. Da bald Weihnachten ist, erzählten sie von einem Mann, der vier Wochen davor frei hat und sich in dieser Zeit auf das Wesentliche besinnen will. Doch es kommt anders: Geschenkewahnsinn, schlechtes Gerede, seine Kollegen kommen nicht ohne ihn zurecht (Kaffeemaschinenproblem), TV-Berieselung und die Erkenntnis, nächstes Jahr mach ich es besser.

Die Erschaffung der Welt wurde vom Duo durch Gesten und einen modernen Text dargestellt. Als Zugabe gab es nochmal etwas zum Nachdenken: Einem Mann mit seiner schwangeren Frau wurde trotz mehrmaliger Bitte kein Asyl gewährt. Sie kamen nur in einem Stall mit Krippe, Ochs und Esel unter.

Dankesworte gab für das Comedy-Duo sowie Lissy Traub und ihre vielen fleißigen Helfern, die diese Veranstaltung erst ermöglicht haben. Der Erlös des Abends, den die Zuschauer mit einer zusätzlichen Spende am Ausgang erhöhen konnten, ging an die Flutopfer im Ahrtal.