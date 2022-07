Ehrenamtsfest in Neukirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Kirchengemeinderat Neukirch hat die Ehrenamtlichen Mitte Juli als Dankeschön für ihr Engagement in der Kirchengemeinde zu einem Grillfest eingeladen. Viele Ehrenamtliche sind der Einladung gerne gefolgt. Vom Pastoralteam war Pfarrer Hof mit dabei. Zu Beginn begrüßte die Vorsitzende des Kirchengemeinderats Christina Nuber die Gäste und freute sich, dass sich viele Menschen in vielfältiger Weise für eine lebendige Kirchengemeinde einbringen. Ohne diese Dienste wie Lektoren, Kommunionshelfer, Wortgottesfeierleiter, Kindergottesdienstteam, Mesner, Blumenschmückerinnen, Vorbereitung der Prozessionsaltäre, Hockstube um nur einige zu nennen, wäre vieles nicht möglich. An einem warmen Sommerabend verweilten die Gäste beim Pfarrhaus bei Speis und Trank sowie guten Gesprächen bis in die Nacht hinein.