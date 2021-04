Dorf- und Argenputz läuft auch nach Ostern weiter

Trotz der Corona-Pandemie hat die Gemeinde Neukirch eine Dorf- und Argenputzete auf die Beine gestellt. Um die Hygienevorschriften einzuhalten und die Gruppen zu entzerren, verteilte sie die Sammlung auf mehrere Tage. Die Putzete hat am Dienstag begonnen und dauert noch bis Freitag. Die SZ hat bereits vorbeigeschaut.

Rathausmitarbeiterin Lisa Richter findet analog zu anderen Corona-Slogans: „Der Dorf- und Argenputz ist mit Abstand eine wichtige Aktion für die Gemeinde.“ Im März-Gemeinderat hat es aus beiden Fraktionen Nachfragen zur Putzete gegeben, da Gemeinden aus dem Umland ähnliche Aktionen durchgeführt haben. Bürgermeister Reinhold Schnell wollte daraufhin die Möglichkeiten für eine Putzaktion prüfen lassen. Schließlich ist man sich unter Berücksichtigung der Corona-Bedingungen einig geworden, vom 6. bis 9. April den diesjährigen Dorf- und Argenputz der Gemeinde Neukirch zeitlich entzerrt in den Osterferien stattfinden zu lassen.

Die Gemeinde lud also alle Bürgerinnen und Bürger, Vereine, Schüler und Familien ein, das Gemeindegebiet, nach einem Jahr Unterbrechung, von Müll und Unrat zu befreien. Schon 2020 war der Dorf- und Argenputz im abgesagt worden. Nun hat die Gemeinde ein Konzept umgesetzt, dass Müllsammeln auch unter Berücksichtigung der aktuellen Corona-Vorschriften – mit Abstand – ermöglicht. Statt, wie in vergangenen Jahren, mit mehr als 100 Helferinnen und Helfern an einem einzigen Tag das Gemeindegebiet zu durchkämmen, können die Müllsammler dieses Jahr über mehrere Tage in den Osterferien ihre Umweltaktion durchführen und die Natur von der Unratlast befreien.

Startpunkt ist der Bauhof Neukirch, mit Streckenplänen und Namenslisten. Nachdem sich die Teilnehmenden eingetragen haben und klar ist, auf welcher Strecke sie sammeln, kann es schon fast losgehen. Aber erst, wenn jede Gruppe noch ein zusätzliches Kontaktformular mit Namen, Adressen, Telefonnummern ausgefüllt und in den Bauhof-Briefkasten geworfen hat. Von 7 bis 16 Uhr liegen am Bauhof Müllsäcke und mehr für die Sammlerteams bereit. „Abholung von Säcken und Listen geht bis Freitag“, erklärt Lisa Richter. Bei besserem Wetter könne also auch noch am Wochenende gesammelt werden.

Einige Stammsammler, wie der Fischereiverein, seien schon losgezogen. Gesammelter Müll kann entweder beim Bauhof abgestellt werden, oder die Bürger teilen per E-Mail an richter@neukirch-gemeinde.de einen Standort mit, an dem der Müll platziert wurde. Am nächsten Werktag holen Bauhofmitarbeiter den Müll dann von dort ab.

Die Gemeinde hat zur Beachtung der Sicherheitsregeln aufgerufen. So müssen aktuell gültige Corona-Vorschriften beachtet werden, wie Abstands- oder Maskenpflicht. Ebenso gilt Ausrüstungspflicht mit Handschuhen und Warnwesten. Obacht geben heißt es besonders beim Sammeln entlang von Straßen oder Gewässern, warnt die Gemeinde in ihrer offiziellen Mitteilung. Empfohlen wird, Bollerwagen zu nutzen, wegen eventuell schwerer Funde.

Wegen der Wetterkapriolen mit Schneefall die Aktion zu verlängern, zieht das Rathaus nicht in Erwägung. Bürgermeister Schnell sagt dazu: „Wir werden die Sammlung nicht verlängern, da ja zum einen nicht den ganzen Tag winterliches Wetter herrscht und zum anderen für Donnerstag und Freitag deutlich milderes und freundlicheres Wetter angekündigt ist.“ Als Anerkennung für die Sammelleistung versendet die Gemeinde für jede teilnehmende Gruppe einen Marktgutschein.