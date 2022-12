Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Die ganze Schule betet für die Kolpingsfamilie Neukirch“ – Diese Worte überbrachte Pfarrer Angelo der Kolpingsfamilie Neukirch am vergangenen Kolpinggedenktag. Vor fast genau einem Jahr hatte der Verein die Einnahmen aus den jährlichen Niklausbesuchen, dem aus Nigeria stammenden Präses der Kolpingsfamilie, gespendet. Sein Projekt in Südostnigeria hat vor allem die Verbesserung der Schul- und Kindergartensituation zum Ziel. Ganz konkret wurde mit den gespendeten 815 Euro ein Brunnenprojekt finalisiert, was für die ganze Region von großer Bedeutung war. In mehreren Kilometern Umkreis ist der Brunnen die einzige Möglichkeit immer an sauberes Grundwasser zu gelangen. Voll Freude erzählte er von tollen Nachrichten aus seiner Heimat, von der Einweihung des Brunnens und wie dankbar die Kinder seien und auch die ganze Region sei. Voll allem aber ging der Versammlung zu Herzen, als er erzählte, dass die Kinder regelmäßig für der Kolpingsfamilie und die ganze Gemeinde beten. Auch für die anwesenden Mitglieder, die wenige Tage später im Rahmen der diesjährigen Nikolausaktion unterwegs sein sollten, war dies eine wunderschöne Bestätigung ihrer Arbeit. Stolz kann da auch Vorsitzende Manuela Baur sein, die das „Klôsen“ seit vielen Jahren organisiert.