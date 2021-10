Die Bergewelt hat gerufen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lange mussten die Mitglieder des Neukircher - Sozialverbandes auf ihren Vereinsausflug warten. Bei allen war der Wunsch nach einem „Tapetenwechsel“ sehr groß. Die Freude über eine Panoramafahrt in die naheliegende, herbstlich geschmückte, wunderschöne Bergwelt, war dann so groß, dass der dafür vorgesehene Reisebus mit 54 Sitzplätzen bei weitem nicht ausreichte. Diejenigen, die leider nicht daran teilnehmen konnten, zeigten aber trotz momentan kleiner Enttäuschung durchaus Verständnis. Die Hoffnung darüber, dass ihr Sozialverband Deutschland (SoVD) so langsam wieder mit öffentlichen Veranstaltungen aktiv werden darf, war aus den Gesprächen deutlich hörbar.

Ja, nachdem am Ausflugstag alle Mitreisenden zwischen Tettnang und Primisweiler eingesammelt waren, wurde das erste Zwischenziel im Vorallberger Hohenems anvisiert. Mit zunehmender Helligkeit, dem Blick der ersten Bergketten und den ersten Sonnenstrahlen, die sich durch die feuchte Morgenhülle drückten, stieg auch die gute Laune im Bus, dass an den strahlenden Gesichtern deutlich erkennbar war. Das obligatorischen Vesper, das von der Vorstandschaft organisiert wurde, dufte natürlich nicht fehlen. Frisch gestärkt führte die Fahrt weiter über Rankweil ins Laternsertal bis Bonacker und Innerlaterns, wo man noch unberührte Natur erleben kann. Weiter hoch hinaus in die sich herrlich präsentierende Bergwelt ging es über das legendäre Furkajoch. Auf eine Passhöhe von 1761 m präsentierte sich die Bergwelt von ihrer schönsten Seite, bis es wieder langsam abwärts in den Bregenzerwald nach Damüls, wo wir bereits in einem Alpenhotel zum Mittagessen erwartet wurden, ging. Über einer herrlich gelegenen Dorfkapelle zeigte sich nicht nur der strahlend blaue Himmel, sondern auch eine weiß gezuckerte Bergspitze mit den Namen „Mittagsspitze“, die wiederum auf der anderen Seite den bekannten Ort „Mellau“ vermuten lässt. Bei einem Rundumblick musste der Alltag für einen Moment komplett ausgeblendet werden, damit die Gedanken Platz hatten, die Schönheit der Natur aufzunehmen. Einige Kilometer weiter auf unsere Panoramafahrt wurden wir dann in einer Imker -und Schaubrennerei zusätzlich mit Wissenswertem belohnt. Auch für den Einkauf von Genuss -und Gaumenspezialitäten war noch Zeit. Unsere letzte Station vor der Heimreise war der hoch gelegene Ort „Sulzberg“. Der letzte Ausblick in den Bregenzerwald, die Allgäuer und die Schweizer Berge wurden langsam durch die absenkende Sonne beendet.