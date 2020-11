Die Belange von Neukirch sind Gesprächsthema

Der Meckenbeurer SPD-Komunalpolitiker Jonathan Wolf hat den Bürgermeister von Neukirch Reinhold Schnell zu einem Informationsgespräch getroffen. Als Erstkandidat der SPD vom Wahlkreis Ravensburg für die kommende Landtagswahl interessierten ihn vor allem die aktuellen und brisanten Themen der Gemeinde.

Mit der Corona-Pandemie hat natürlich auch die Gemeinde zu kämpfen. Aktuell gab es bislang 13 positive Fälle. Die Hygiene- und Vorbeugungsmaßnahmen in Kita und Schule bedeuten einen großen zusätzlichen Aufwand für die Mitarbeiter, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Gemeinde Neukirch biete sowohl eine verlässliche Grundschule wie auch eine Ganztagesbetreuung inklusive Mittagessen und Nachmittagsbetreuung. Die Kita mit Ganztagesbetreuung und 25 Krippenplätzen seien eine personelle wie finanzielle Herausforderung für die Gemeinde.

Mit der von der SPD geforderten gebührenfreien Kita hat Reinhold Schnell keine Probleme, wenn eine solide Finanzierung gesichert ist und der finanzielle Anteil der Gemeinde nicht höher steigt, heißt es in der Mitteilung weiter. Leider sei es in den vergangenen Jahren oft so gewesen, dass Beschlüsse auf Landesebene gefasst wurden, die Umsetzung und Hauptlast aber bei den Kommunen blieb. Baulandbereitstellung, Breitbandversorgung und Trinkwasserversorgung in Teilorten waren weitere Themen des Gesprächs. Für Jonathan Wolf war Neukirch die erste Gemeinde, die er auf seiner Informationstour besucht hat.