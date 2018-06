Die Bauleitplanungen gehen voran

Gast im Gemeinderat ist am Montag Bettina Gerlach gewesen, die an der Bauleitplanung für die Verwaltungsgemeinschaft Tettnang-Neukirch mitarbeitet. Gerlach stellte den Entwurf und Änderungen des neuen Flächennutzungsplans (FNP) vor, der in der dritten Änderung in Oberlangnau (Bohner Bau) und Hiltensweiler (Spritzguss Dorn) sowie in der vierten Änderung in Tannau (Abao Energy und Trilago Raumausstattung) Erweiterungen von ortsansässigen Gewerbebetrieben vorsieht.

Die Tettnanger Rathausmitarbeiterin legte verschiedene Änderungen des FNP dar, und berichtete kurz über die Einverständniserklärungen und Auflagen der zuständigen Ämter und Behörden zur dritten Änderung. Vonseiten der verschiedenen Behörden seien keine wesentlichen Einwendungen gekommen. Für Überschwemmungs- und Wasserschutzgebiete wie in Oberlangnau sei eine Bauleitplanung grundsätzlich zwar nicht vorgesehen, so Gerlach, jedoch sei ein Ausnahmeantrag beim Landratsamt Bodenseekreis gemäß Paragraf 78 Wasserhaushaltsgesetz gestellt.

Adrian Strauß, CDU Fraktionsvorsitzender, brachte in der Sitzung noch unternehmensbezogene Erweiterungsmöglichkeiten eventuell auch für Neukirch ins Spiel, was dann eine weitere Änderung zur Folge hätte.

Unabhängig davon stimmte der Rat der Beschlussvorlage und der dritten und vierten Änderungsversion einstimmig zu. Die frühzeitige Beteiligung für die vierte Änderung ist gemäß Paragraf 3 und 4 BauGB für den Zeitraum vom 4. Juli bis 24. August geplant. Gleichzeitig sollen auch die Anliegen sonstiger Behörden, Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit erfasst werden. Gerlach erläuterte auf Nachfrage: „Das Ergebnis der Offenlagen der dritten und vierten Änderung soll den Gremien im September vorgestellt werden.“ In Kraft treten sollen die Änderungen Anfang 2019, Zieljahr des Flächennutzungsplanes mit folgenden weiteren Fortschreibungen ist 2020.