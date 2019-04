Der TSV Neukirch zählt jetzt 859 Mitglieder

Der TSV Neukirch 1925 ist gewachsen. Wie Schatzmeisterin Cornelia Schupp bei der Hauptversammlung berichtete, zählt der Verein derzeit 859 Mitglieder.

Die Kassenprüfer Christoph Eisenbach und Dieter Joos bestätigten eine tadellose Kassenführung und beantragten die Entlastung des gesamten Vorstands. Die Entlastung nahm Bürgermeister Reinhold Schnell vor und wurde von den Mitgliedern einstimmig erteilt. Unter Leitung von Bürgermeister Reinhold Schnell wurden satzungsgemäß die Neuwahlen des Schatzmeisters, der Vorsitzenden und des Schriftführers abgehalten.

Cornelia Schupp wurde als Schatzmeisterin bestätigt, genauso wie die Vorsitzenden Klemens Kollmann, Günther Lieberwirth, Adolf Lutz, Thomas Martin und Günther Waschilewski. Auch die vorstandsinterne Wahl bestätigte Klemens Kollmann als Vorstandssprecher und Günther Lieberwirth als stellvertretenden Vorstandssprecher. Lediglich mit Mona Söyleyici, die Carmen Radler nach sechsjähriger Tätigkeit als Schriftführerin folgt, erfuhr der Vorstand eine Änderung.

Die Ehrungen nahm Manuela Baur vor. Für Ihre 20-jährige engagierte Tätigkeit wurden Tobias Reger und Andreas Natterer geehrt und in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen. Ein besonderer Höhepunkt war es für Manuela Baur, den Mitgliedern Georg Hepperle, Wolfgang Roth und Wilfried Roth nach 50-jähriger Mitgliedschaft die Ehrenmitgliedschaft zu verleihen.

Günther Lieberwirth gab einen Rückblick auf das sportliche Vereinsjahr 2018. Als größten Erfolg seit des Bestehens der Tischtennis-Abteilung gratulierte er den U 18-Tischtennis-Mädchen und ihrer Trainerin Frauke Machelett zur Meisterschaft in der Landesliga und dem Aufstieg in die Regionalliga Süd. Weiterhin beglückwünschte er die Übungsleiter Sezayi Kalyoncu, Maria Oberhofer, Elke Motz, Sebastian Schmid, Marcel Ries, Sven Motz, Johannes Trautmann, Julia Bentele, Meike Rief, Felix Rief, Stefanie Rief, Otto Schraivogel, Marc Schraivogel und Andreas Möhrle zu ihren erfolgreich absolvierten Fortbildungen. Aber auch mahnende Worte musste Günther Lieberwirth an die Anwesenden richten. Denn es besteht ein Mangel an Übungsleitern. Er bat um Mithilfe, die Lücken zu schließen.

Erfreuliches konnte er von der Volleyball-Abteilung unter der Leitung von Adolf Lutz vermelden. Mit dem AOK-Aktionstag sowie der Schulkooperation mit Schülern der Neukircher Grundschule gelang es, einige Jugendliche vom Sport zu begeistern und sie für den Verein zu gewinnen. Besonders begrüßte der Vorsitzende, dass es der Skiabteilung um Abteilungsleiterin Elke Motz gelungen ist, im Winter 2018/2019 wieder Skikurse anzubieten. Lieberwirth berichtete auch, dass sich bei der Hauptversammlung Fußball das gesamte Führungspersonal erneut zur Wahl gestellt hatte und bestätigt worden war.

Lieberwirth schloss die Hauptversammlung mit einem Aufruf zur Patenschaft über einen oder mehrere Vereinsstühle. Mit dieser Methode soll die Renovierung der Stühle finanziert werden. Für 40 Euro pro Stuhl ist eine Patenschaft zu erwerben. Mit einem Schild auf dem Stuhl wird der Name des Paten verewigt.