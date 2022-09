Comedy-Duo Thilo & Bernd zu Gast in Neukirch

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf den Tag genau vor einem Jahr war das Comedy Duo Thilo & Bernd mit ihrem aktuellen Programm zu Gast in der Mehrzweckhalle Neukirch. Bekannte und neue Sketsche mit Themen aus Alltag und Bibel gaben sie zum Besten, die bei den circa 100 Zuschauern für Lacher und Applaus sorgten.

Erstes Thema war die Liebe; sich kennenlernen und aufbrezeln. Dazu gehört auch Körperpflege. Einer spielte diese ohne Worte vor, der andere machte die Geräusche dazu. Dann gab es einen Flirtworkshop. Bei der Buchung einer Pilgereise im Reisebüro Sonnensucher gab es einige Missverständnisse. Ziel des Reisens ist nicht nur Sprache und Kultur kennen zu lernen, sondern auch Segen zu sein. Dafür haben sie die Travelbless-App mitgebracht. Auf diese wird ein Segensspruch gesprochen, deren Übersetzung in der gewünschten Sprache angezeigt wird. Die Schreibweise der Übersetzungen sorgte für viel Lacher.

Das Duo hat seine Gabe für den Gesang entdeckt. Im Lied ging es darum was die Kirche dazu sagt, wenn jemand bestimmte Dinge tut. Nach dem Motto „Das letzte Kind hat ein Fell“ also erst Hausbau und Kinder, dann ein Haustier, wurde in der Tiersendung „Wer will mich?“ mit Frau Deitelmoser aus dem ORF für alle Tiere eine neue Heimat gesucht. Nach der Pause gab ein Gesangsensemble, das noch keinen Namen hat unter der Leitung von Markus Fischer ein Lied zum Besten.

Dann betätigte sich das Duo als Zauberkünstler. Bei der Show bewegten sich Gegenstände und Personen verschwanden und tauchten wieder auf. Nun war Zappen durch Fernsehkanäle angesagt. Erst gab es ein Workshop, in dem die Dreifaltigkeit erklärt wurde; Trinität im Sinne von 1+1+1=1. Im Bibel-TV wurde die Rückkehrszene aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn in der harmonischen, aggressiven und Hasenvariante zu Besten gegeben. Im Blick auf Neujahr wurde über Neujahrsvorsätze nachgedacht, deren Umsetzung wurde aber auf übermorgen verschoben. Im Wissenschaftskanal wurde einen Blick auf Eigenschaften von Kultchristen, die in die Kirche gehen, weil es halt so ist und auf den echten Jünger gerichtet. Dass es auch bei zwei Menschen, die die gleiche Landessprache sprechen, Missverständnisse gibt, zeigte die Menübestellung im Asiapalast.

Der Auftritt des Duos wurde mit viel Applaus belohnt. Als Zugabe wurde der Inhalt von Psalm 23 (Hirtenpsalm) als Variante für Erwachsene und für Jugendliche (der coole Hirte) pantomimisch dargestellt.