Chaos-Orchester lässt es zum 20-Jährigen krachen

Das Neukircher Chaos-Orchester hat am Samstagabend mit einer Geburtstagsparty in Hinteressach sein 20-jähriges Bestehen gefeiert und es ordentlich krachen lassen. Die 35-köpfige Lumpenkapelle, die hauptsächlich in der Fasnet aktiv ist, setzt sich aus Mitgliedern verschiedener Musikvereine der Region zusammen. 19 befreundete Lumpenkapellen waren der Einladung gefolgt und brachten die von Landwirt Martin Bosch für diesen Zweck zur Verfügung gestellte Maschinenhalle zum Beben. Foto: anrö