Caroline Torremante genießt internationalen Auftritt

Der SKC-EHG Dornbirn hat beim NBC-Pokal in Cluj-Napoca den ganz großen Wurf verpasst. Von 14 Mannschaften belegten die österreichischen Superliga-Keglerinnen den zwölften Rang. Wie gut die Leistung dennoch war, zeigte die Bilanzen: Dornbirn fehlten nur 100 Kegel zum Halbfinaleinzug. Eine überzeugende Leistung brachte Caroline Torremante aus Neukirch, die in Rumänien mit 589 Kegel die beste Spielerin ihres Teams war.

Insgesamt bescheinigte Torremante ihrer Mannschaft eine „kompakte“ Vorstellung auf internationaler Bühne. Es fehlte jedoch der „Ausreißer nach oben“, meinte die Keglerin aus Neukirch. Zudem gab es auch ein schwaches Ergebnis im Team der Österreicher – bei so einem engen Feld macht sich das dann umso mehr bemerkbar. „Wir waren nicht in Bestbesetzung, es hat nicht jeder freibekommen“, sagt Torremante. Den Sieg beim NBC-Pokal trug der SKK 98 Poing aus Deutschland davon. Für das Halbfinale qualifizierten sich außerdem KK Alimenta (Serbien), ZTE-ZAEV TK (Ungarn) sowie Conpet Petrolul (Rumänien). Dornbirn verfehlte die Final Four sowie das eigene Ziel (Top Zehn), ließ mit 3341 Gesamtkegel aber immerhin KK Kristal (Serbien) und KK Peetri Sport (Estland) hinter sich.

Sensationelle Stimmung

Torremante präsentierte sich nach anfänglicher Nervosität in guter Verfassung. Im Gesamtranking aller 82 Keglerinnen landete sie auf einem beachtlichen 23. Rang. Sie ist dankbar über die Erfahrung, die für den Verein aus Dornbirn nicht zum Alltag gehört. „Tröten, Ratschen, Geschrei, acht verschiedene Mannschaften auf einer Bahn und teilweise bis zu 300 Zuschauer da: Der Geräuschpegel war Wahnsinn und die Stimmung einfach sensationell“, berichtet die 44-Jährige. „Das war richtig cool und hat richtig Spaß gemacht.“

Dieses Erlebnis möchte der Club aus Österreich nun auch gewinnbringend für die Spiele in der heimischen Superliga nutzen. „Ich hoffe schon, wir nehmen das mit“, so Torremante. Als nächstes steht dort am Samstag das Duell gegen den Post SV Wien an. Für die 44-Jährige ist das Spiel gegen den aktuell schlechter postierten Tabellennachbarn eine Begegnung, die Dornbirn eigentlich gewinnen sollte. Nach nur einem Sieg aus vier Partien wäre das für den Aufsteiger auch wichtig, um nicht frühzeitig unten reinzurutschen. Das Potenzial für eine sorgenfreie Saison ist definitiv auch vorhanden: Das hat der Auftritt auf der internationalen Bühne gezeigt.