Bei einer Firma im Gewerbepark in der Neukircher Schulstraße ist am Montag gegen 1 Uhr in der Frühe der Brandalarm ausgelöst worden. Ursache war dem Polizeibericht zufolge ein Zellenkurzschluss an einem aufladbaren Batterieblock in einem Gabelstapler. Die Freiwillige Feuerwehr Neukirch war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften in der Schulstraße vor Ort. Die Höhe des Sachschadens war am Montag noch nicht bekannt.