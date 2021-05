BMW fährt in Straßenabsperrung

Bei einem Unfall in der Straße Uhetsweiler ist am Mittwoch gegen 18 Uhr ein Schaden im vierstelligen Euro-Bereich entstanden, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Ein 34-jähriger BMW-Fahrer war auf der L 333 von Neukirch in Richtung Goppertsweiler unterwegs. Als ein vor ihm fahrender Transporter an der Einmündung nach links in Richtung Haslach abbog, erkannte der 34-Jährige eine Straßenabsperrung zu spät und kollidierte mit dieser.

Während an der Absperrung ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert entstand, beläuft sich der Schaden an dem BMW nach einer Schätzung der Polizei auf etwa 5000 Euro.