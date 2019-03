Betrunkener verursacht Unfall

Ein 66-jähriger Autofahrer hat am Montagabend gegen 20.30 Uhr in Neukirch einen Unfall verursacht. Der Mann wollte an der Einmündung der L 331 in die L 333 bei Wildpoltsweiler Richtung Elmenau abbiegen, wie die Polizei schreibt. Nachdem er aber an der Stoppstelle zunächst angehalten hatte, fuhr er in die L 333 ein und übersah hierbei das vorfahrtsberechtigte Auto eines 22-jährigen mannes. Es kam zum Zusammenstoß. Durch die folgende Kollision zog sich der 22-Jährige leichte Verletzungen zu, der 66-Jährige wurde zunächst in seinem Fahrzeug eingeklemmt und durch die Mannschaft eines zufällig vorbeikommenden Feuerwehrfahrzeugs befreit. Er blieb unverletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 16 000 Euro. Da die Polizei bei dem Unfallverursacher Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellte, kam er zur Blutprobe ins Krankenhaus. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.