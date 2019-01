Beim Frauenfrühstück geht es um die Kunst des Vergebens

Im Rahmen der Erwachsenenbildung hat die Seelsorgeeinheit Argental zum traditionellen Frauenfrühstück nach Wildpoltsweiler eingeladen. Agnes Biegger begrüßte die schon mit Spannung erwartete Referentin Beate Weingardt im voll besetzten Dorfgemeinschaftshaus.

Weingardt, die Theologie und Psychologie studiert hat, stammt aus Blaubeuren und wohnt mit ihrer Familie in Tübingen. In ihrer Dissertation hat sie sich mit dem Thema „wie auch wir vergeben unseren Schuldigern“ befasst. In ihrem berührenden und humorvollen Vortrag sprach sie über die Kunst des Vergebens. Beate Weingardt ist als Zweitälteste von sieben Kindern in ihrer Familie aufgewachsen. Von den Eltern gab es viel Kritik und wenig Anerkennung, man handelte nach der „schwäbischen“ Methode: „Nicht geschimpft ist auch gelobt“, erzählte sie. Bei ihrer ehrenamtlichen Arbeit in einem Altenheim lernte Beate Weingardt schließlich Menschen kennen, die sehr unglücklich und einsam ihr restliches Leben verbrachten, weil sie sich mit Familienangehörigen zerstritten und den Zeitpunkt zum Verzeihen zu lange herausgeschoben hatten. Man sagt nicht umsonst „die lange Bank ist des Teufels liebstes Möbelstück“, so Beate Weingardt.

Warum kränken einen besonders nahestehende Menschen und was macht das so gefährlich? Oft steckt Neid, Gier, Eifersucht oder ein Erbstreit dahinter. Manchmal nur Gedankenlosigkeit. Man reagiere bei nahestehenden Menschen viel empfindlicher und habe hohe Erwartungen, die diese oft nicht erfüllen wollen oder auch können, so Weingardt. Dann sei man enttäuscht und verletzt. „Erwartungen sind die Mütter der Enttäuschungen. Niemand ist auf der Welt, um die Erwartungen vom Anderen zu erfüllen.“

Was für Möglichkeiten gibt es, mit Verletzungen umzugehen? Man kann zurückschlagen, wenn man angegriffen wird. Doch diese Lösung führe zu neuen Verletzungen und häufig reagiere durch die Friedlosigkeit der Körper mit schweren Erkrankungen. Man kann es mit „Abstand halten“ versuchen, doch dieser Weg geht in die Einsamkeit mit körperlichen Belastungen. Deshalb solle man Vertrauen zu anderen Menschen entwickeln, die man sich allerdings vorher genau angeguckt hat. Auch müsse man sich klar darüber sein, dass es in Beziehungen immer zu Konflikten kommen kann. Beate Weingardt verglich die Situation mit einem Tanzkurs: „Durch die Nähe trete man sich immer mal auf die Füße“. Deshalb könne ein kurzer Rückzug zum Nachdenken sinnvoll sein. Enorm wichtig sei, ein gesundes Selbstwertgefühl zu entwickeln, welches unabhängiger mache.

Da Verletzungen ein Angriff auf die Würde sind, gehen sie sehr tief, betonte Beate Weingardt, es blieben Narben. Deshalb könne man nicht einfach wie davor weitermachen, sondern man müsse sich auf einer neuen Basis begegnen. Da beim Verzeihen die Schuld des Anderen immer viel größer als die eigene erscheine, sei es so schwer, auf den anderen zu zugehen. Doch man tue mit dem Vergeben nicht dem Gegenüber einen Gefallen, sondern sich selbst. Denn wer „nachtragend“ sei, schleppe sich irgendwann zu Tode. Und wer gekränkt ist, werde krank. Beate Weingardt empfahl, sich Hilfe bei einem Menschen des Vertrauens zu holen oder die Last an Gott abzugeben.