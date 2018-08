Bei der Neukircher Feuerwehr geht’s rund

Mehr als 80 Kinder mit Eltern oder Großeltern haben sich am Samstag zum Neukircher Spritzenhaus begeben, wo rund 20 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sie mit einem bunten Unterhaltungsprogramm erwarteten.

Dank Unterstützung der Familien Brugger, Rittler und Strauß stand auch ein Pool mit temperiertem Wasser bereit, den viele Kindern eifrig für Planschvergnügen und Schwimmentenspiele nutzten. Der Temperaturen und der Regenschauer wegen war der improvisierte Pool unters Dach in die Waschhalle des Spritzenhauses verlegt worden. Den Badespaß minderte das aber nicht.

Vor dem Feuerwehrgerätehaus durften die Kinder Zielübungen mit echten Feuerwehrschläuchen machen – und bunte Scheiben zum Umklappen bringen. Im Team versuchten sie, mit Handpumpen einen Tennisball eine hochgestellte Regenrinne hinaufzubefördern. An zwei Rinnen traten jeweils Zweierteams gegeneinander an. Dazu war an den Handpumpen einiges an Muskelkraft und Ausdauer notwendig, um die Steigung zu überwinden.

Spektakulärer Fettbrand

Begehrt bei den Kindern waren einmal mehr die Fahrten mit den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr durch den Ort. Hier kam es immer wieder zu Warteschlangen. Außerdem standen auf dem Programm: Übungen mit hydraulischen Scheren und Spreizern und als explosives Highlight ein spektakulärer Fettbrand mit Frittieröl samt Löschmanöver.

Jugendfeuerwehrwart Timo Rief zeigte sich im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung über den Verlauf der Aktion zufrieden: „Unabhängig vom Wetter sind wir wohl die Ferienveranstaltung mit den meisten Teilnehmern. Da gibt es bei uns auch keine Begrenzung.“ Als Abschluss folgte man bei der Neukircher Wehr der Tradition der Wasserspiel-Ferienveranstaltung: Mit Hock, Grillwürsten und Getränken ließ man das Feuerwehrferienprogramm im Spritzenhaus ausklingen.