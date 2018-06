Bauanfrage ohne gemeindliches Einvernehmen

Während eine Überdachung für ein Holzhackschnitzellager in Vorderessach oder ein Garagenneubau mit Geräteraum in der Hüttenseestraße bei der Gemeinderatssitzung am Montag problemlos einstimmig durchgingen, gab es zum Neubau eines Wohnhauses mit Betriebsleiterwohnung sowie Erntehelferwohnungen samt Brennerei und einem Neubau landwirtschaftlicher Nebengebäude in der Blumeggerstraße überraschend viele Bedenken.

Zwar sind dort schon landwirtschaftliche Gebäude im Altbestand, und ein Landwirt aus Meckenbeuren möchte seinen Betrieb nach Neukirch verlagern, jedoch schien bei den Räten vorwiegend Misstrauen zu herrschen. Womöglich könne das jemand als Ferienwohnung oder zur Dauervermietung nutzen wollen. So gab es aus beiden Fraktionen verschiedene Fragen zur Privilegierung und zum Betriebskonzept, hier herrsche Unklarheit, war der Tenor.

Bürgermeister Reinhold Schnell versuchte auf die bestehende Privilegierung seitens des Landwirtschaftsamtes und die Empfehlung des Baurechtsamtes zu verweisen, fand damit jedoch kein Gehör. Dass auch bei normaler landwirtschaftlicher Nutzung fünf Wohnungen kein Problem seien, beeindruckte die Räte ebenfalls nicht. Moniert wurde zudem (CDU-Rat Adrian Strauss), dass die Gebäude auf beiden Seiten des Weges gebaut werden sollen, Baulasteinträge fehlten und die Gebäude größer werden könnten. „Das ist dort nicht unbedingt der Highway“, bemerkte Bürgermeister Schnell zu den umfangreichen Bedenken der Räte und wunderte sich ein wenig.

Schließlich folgte der Rat einstimmig dem Vorschlag von Walter Gauss (CDU), der forderte das gemeindliche Einvernehmen und damit die Zustimmung für das Bauvorhaben vorläufig zu verweigern, die Privilegierung zu prüfen und die Planung auf eine Straßenseite zu beschränken. So wird das Gesuch an die zuständige Baurechtsbehörde zurückverwiesen, die dann wiederum gegenüber der Gemeinde und dem Antragsteller reagieren wird. (oej)