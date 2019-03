Bürgermeister lobt: SoVD hat „Erstaunliches geleistet“

In der frühlingsdekorierten Mehrzweckhalle in Neukirch hat der Neukircher Ortsverband des Sozialverbands Deutschland (SoVD) am Samstag das 50-jährige Bestehen gefeiert. Der Vorsitzende des zweitgrößten Ortsverbandes im Bezirk, Edelbert Merk, hat die zahlreich erschienenen Mitglieder und Gäste mit den Worten begrüßt: „Als ‚Vereinskümmerer’ ist mir das eine Ehre, dass so viele Gäste gekommen sind.“ Merk betonte die Wichtigkeit der Chancengleichheit und sozialen Gerechtigkeit für die Zukunft sowie als wesentliche Aufgabe, mit Interessenvertretern in Politik und Gesellschaft in Kontakt zu treten.

Neukirchs Bürgermeister Reinhold Schnell wies in seinem Grußwort auf die erfolgreiche Arbeit bei sozialen Themen hin und äußerte anerkennend: „Sie haben Erstaunliches geleistet“.

In seinem Grußwort sprach Ignaz Wetzel, Sozialdezernent des Bodenseekreises , über den mit dem demografischen Wandel verbundenen Strukturwandel. Das Ehrenamt dürfe dabei nicht Ersatz für die soziale Infrastruktur werden. Aber ohne die Ergänzung durch das Ehrenamt wäre die Gesellschaft „armselig“.

Pfarrer Reinhard Hangst zollte als Grußredner dem SoVD Anerkennung für sein solidarisches Handeln zum Wohle der Gesellschaft. Hangst hob den hohen Nutzen sowie die für Neukirch beachtliche Mitgliederzahl von 370 Mitgliedern hervor. Hangst lobte zudem: „Mitmenschliches Engagement für soziale Absicherung – das ist keine Selbstverständlichkeit, nicht vor 50 Jahren und bis heute nicht.“ Er dankte dem Sozialverband für Kompetenz und Einsatz bei vielen Aufgaben. Was hier der SoVD für soziale Gerechtigkeit leiste, sei keine Floskel für schöne Sonntagsreden. Vielmehr stehe der Einsatz des SoVD für die Qualität unserer christlich geprägten Gesellschaft. Grußrednerin Conny Boldt überbrachte Grüße des Bezirks- und Landesverbandes und lobte den Ortsverband und seinen Vorsitzenden Merk für die geleistete Arbeit. Auch andere Vertreter der Ortsverbände der Gegend kamen zu Wort.

Edelbert Merk trug schließlich eine Mischung aus Vereinschronik und persönlichen Erinnerungen an die Anfangszeit vor, samt den beteiligten Protagonisten. Außerdem standen „Erzählungen von damals“ auf dem Programm.

Nach dem Mittagessen wurden schließlich Vereinsgründer und Jubilare geehrt. Für die Bewirtung und den Service sorgten die Helfer vom Neukircher Chor „TonArt“. Für die musikalische Geburtstagsbegleitung sorgten die „Staubigen Brüdern“, ein Unterhaltungsduo aus dem Allgäu.