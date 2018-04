Bürgerbus soll schon im Juli fahren

Rund 60 Neukircher haben am Montag im Vereinsheim an der Gründungsversammlung teilgenommen – und fast ebenso viele haben schon einen Antrag auf Mitgliedschaft ausgefüllt oder mitgenommen. Der frisch gegründete Verein „Bürgerbus Neukirch e. V.“ soll nun zeitnah beim Vereinsregister eingetragen werden.

Bürgermeister Reinhold Schnell begrüßte als Leiter der Gründungsversammlung die Teilnehmer und als „Geburtshelfer“ die Experten Ingo Kitzmann und Hans Roman. Der Schultes freute sich über die vielen Teilnehmer und betonte: „Für die Gemeinde war klar, wir machen da mit“. So habe man 30 000 Euro in den Haushalt eingestellt, um zusammen mit dem Verein das Projekt zur sozialen Bürgerbeförderung zu stemmen. Insgesamt sei man erfreut und stolz darüber, dass man in relativ kurzer Zeit große Schritte nach vorne habe machen können. Man gehe davon aus, dass auch Kooperationen zwischen den Nachbargemeinden Tettnang und Haslach möglich seien.

Schnell stellte einige wesentlichen Punkte der Vereinssatzung und der Geschäftsordnung zum Betrieb des Bürgerbusses vor. Dazu gehörte der gemeinnützige Vereinszweck, hier habe man mit dem Finanzamt vieles abgeklärt. Zur Gemeinnützigkeit, so stellte sich heraus, müssen Beförderungslisten und Fahrtenbuch geführt werden. Denn es sollten aus steuerlichen Gründen zwei Drittel der Beförderten aus der satzungsgemäßen Zielgruppe stammen. Das bedeutet, sie sollten entweder über 75 Jahre, mit Behinderung (einschließlich Begleitperson), Bedürftig, Flüchtling, oder Kind, Jugendlicher beziehungsweise junger Erwachsener bis 27 Jahre sein. Die Berechtigung muss nachgewiesen werden. Ehrenamtliche Fahrer müssen das 21. Lebensjahr vollendet haben, geistig und körperlich geeignet sein sowie eine gültige Fahrerlaubnis B oder Klasse 3 besitzen.

Definiert wurden auch Fahrttage, Fahrtziele und -zwecke. So soll der Bürgerbus Arzt- und Facharzt- oder Behördenbesuche in den benachbarten Gemeinden ermöglichen. Bei Terminkollisionen und unterschiedlichen Zielen entscheidet der Disponent. Einige Fragen gab es zu den Ausführungen, zum Fahrzeug und zum Mitgliedsbeitrag von zehn Euro. Den hielten einige für zu niedrig angesetzt. Alexander Mayer als designierter Vereinsvorsitzender betonte, man wolle mit der Mindesthöhe möglichst viele Menschen an dem Projekt teilhaben lassen. Außerdem könne für die Fahrten gespendet werden – und auch der Beitrag könnte schon im Antragsformular gerne höher bestimmt werden. Mayer sprach davon, dass es erste positive Anzeichen für eine Bereitschaft der Unterstützung durch Spender und Sponsoren gebe. Zur Frage des Fahrzeuges sei man daran, einen günstigen gebrauchten VW Caddy mit beidseitigen Schiebetüren und der Möglichkeit des Rollstuhl-Transports zu erwerben.

Schließlich erfolgten die letztlich durchweg einstimmigen Wahlen. Verabschiedet wurden sowohl die Satzung als auch die Geschäftsordnung. Es konnte ein kompletter Vorstand mit Vorsitzendem Stellvertreter, Schriftführer , Kassier, Betriebsleiter für das Fahrzeug und fünf Beisitzern bestimmt werden, ebenso zwei Kassenprüfer. Besonders erfreulich: auch eine Disponentin hat sich in Person der FW-Gemeinderätin und Fraktionsvorsitzenden Beate Gauggel schon gefunden.

In seiner Antrittsrede betonte der frisch gewählte Vereinsvorsitzende Mayer, man wolle gemeinsam etwas erreichen – und sicher werde es Anlaufschwierigkeiten geben aber: „Kommt bitte auf uns zu“.

Im anschließenden Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung zeigte sich Mayer begeistert über die große Resonanz bei den Neukirchern. Er ergänzte: „Das ist auch ein Sozialprojekt. In dem steckt das Potenzial, die Menschen in der Gemeinde zusammen zu bringen.“