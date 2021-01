Autos stoßen frontal zusammen

Eine verletzte Frau und 10 000 Sachschaden lautet die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag gegen 10.45 Uhr auf der L 333 ereignet hat. Eine 29-Jährige war mit ihrem Toyota von Goppertsweiler in Richtung Primisweiler unterwegs, kam in einer Rechtskurve bei schneeglatter Fahrbahn ins Rutschen und geriet auf die Gegenfahrspur, wo sie laut Polizeibericht frontal mit einer 40-jährigen Skoda-Fahrerin kollidierte. Während die Unfallverursacherin und das im Wagen sitzende sechs Monate alte Kleinkind unverletzt blieben, musste die 40-Jährige mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.