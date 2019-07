„Die Menschen wissen, dass sie nicht verlassen sind, da sie sich, egal zu welcher Stunde, auf Euch verlassen können.“ Mit diesen Worten hat Bürgermeister Bruno Walter am vergangenen Samstag die Feuerwehrmänner und -frauen gewürdigt, die auf dem Firmengelände von Vaude das Leistungsabzeichen Baden-Württemberg absolviert haben.

Unter den neun anwesenden Gruppen waren auch die Feuerwehren aus Tannau und Langnau vertreten, die gemeinsam für die Tettnanger Feuerwehr antraten, sowie ihre Kollegen aus Neukirch. Alle drei Wehren absolvierten das Abzeichen in Bronze. Hierfür wurde ein Löschangriff simuliert, bei dem die Mannschaften eine Person von einem mehrere Meter hohen Gerüst retteten, das etwa der Höhe des ersten Stockwerks eines Hauses entsprach.

Die Feuerwehr aus Owingen absolvierte das Abzeichen in Silber, ihre Kollegen aus Markdorf und Oberteuringen sogar das in Gold. Für letzteres wurde auf dem Vaude-Gelände ein Autounfall simuliert, bei dem die Wehren eine Person aus dem beschädigten Wrack bergen und anschließend an Sanitäter übergeben mussten. Zuvor wurden das richtliniengetreue Absichern und das Ausleuchten der Unfallstelle vorgeführt.

„Das Abzeichen ist für uns Feuerwehrleute Ausbildungsvorschrift.“, erklärte Sebastian Löw, Stellvertretender Abteilungskommandant der Tettnanger Feuerwehr und Organisator des Leistungsabzeichens 2019. „Es dient zur Schulung und ist die Voraussetzung, um weitere Lehrgänge zu besuchen.“

Alle Teilnehmer absolvierten ihre Übungen zufriedenstellend und wurden anschließend vom stellvertretenden Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber für ihre Arbeit gelobt. Dieses Abzeichen, so sagte er, sei eine Auszeichnung für das, was täglich geleistet wird.

Mehr Einsätze als 2018

Die jungen Erwachsenen, die an diesem Samstag das Abzeichen bestanden haben, müssen, genau wie ihre erfahreneren Kollegen, jederzeit für den Notfall einsatzbereit sein. Johannes Altherr und seine Kollegen von der Feuerwehr Tannau sind in diesem Jahr bereits 28 Mal ausgerückt. Hinzu kam in den vergangenen Wochen das Training fürs Abzeichen, zweimal die Woche jeweils drei Stunden lang. „Für diese Arbeit braucht man viel Engagement“, erzählte Altherr. Und seine Kollegen Martin Abler und Elias Nussbaum von der Feuerwehr Langnau betonten, wie wichtig die Kameradschaft innerhalb ihrer Gruppe für erfolgreiche Einsätze sei.

Die Feuerwehr Tettnang, die 206 aktive Mitglieder hat, darunter elf Frauen, sowie 62 weitere in der Jugendfeuerwehr und 20 in der Alterswehr, rückte in diesem Jahr bereits zu 183 Einsätzen aus. Das sei mehr als sonst, erklärte Kommandant Konrad Wolf. Schließlich habe man in der Vergangenheit rund 280 Einsätze pro Jahr gehabt. Gerufen werde die Feuerwehr oftmals durch Brandmeldeanlagen. Nicht selten beseitige man Ölspuren und öffnet Türen, aber auch Tierrettungen stünden immer wieder auf dem Plan. Hinzu kommen Autounfälle und Hausbrände, wie der Großbrand in Sassen bei Meck-enbeuren im vergangenen Juni.

Dass es zwischen alldem auch Einsätze zum Schmunzeln gibt, verdankte die Feuerwehr am Samstag einer Entenfamilie, die am Vormittag aus dem Tettnanger Stadtbach gerettet wurde, nur um die Einsatzkräfte einige Stunden später erneut auf den Plan zu rufen. Wie Konrad Wolff auf den Feierlichkeiten in Obereisenbach erfuhr, war eine der Enten in einen Schacht gefallen und benötigte Hilfe.