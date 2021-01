Ausbau der neuen Ortsmitte in Neukirch kommt trotz Winter voran

Beim teba-Gebäude in Neukirchs Ortsmitte geht es trotz des teilweise heftigen Winterwetters voran. Auf SZ-Nachfrage resümiert Architekt Andreas Schumacher am Mittwoch noch: „Gut sieht’s aus“, und ergänzt, „wir sind im Zeitplan“.

Dass die Rohbauer nicht nur rohbauen mussten, sondern auch beim Schnee schippen gefragt waren, gehöre halt dazu. Teilweise seien ja die Fenster drin und die Geschossdecken abgeklebt. Das ermögliche ein Vorankommen der Ausbauarbeiten im Erdgeschoss. So haben Gipser, Heizungsbauer und Elektriker schon fleißig arbeiten können und sind – trotz des Winterwetters der vergangenen Tage – zumindest im Erdgeschoss schon gut voran gekommen. Die Erdgeschossräume mit Arztpraxis sollen im Juni übergeben werden können, so der Architekt. Ab August sollen auch schon Wohnungen übergeben werden können, plant teba-Geschäftsführer Schumacher. Als nächste Maßnahme gehe es dann ans Dach. „Der Dachstuhl wartet schon in der Schreinerei auf den Aufrichtungstermin“, berichtet Schumacher. Sobald es das Wetter zulässt, könne das Dach draufgesetzt werden.

Was die Heizungssysteme angehe, erläutert der teba-Geschäftsführer, handele es sich um ein „Bivalentes-Gas-Pellet-Heizsytem“, für das man sich auch unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten entschieden habe. Kein Thema sei damals bei der Planung ein etwaiges Nahwärme-System gewesen.

Offensichtlich sind die zentralen Wohnungen in der Neukircher Ortsmitte gut angenommen worden. „Stand heute“, bilanziert Architekt Schumacher, „sind sieben von zehn Wohnungen verkauft“. Von den restlichen Wohnimmobilien seien zwei reserviert, nur eine Wohnung ist in der Ortsmitte von Neukirch tatsächlich noch zu haben. „Wir freuen uns mit den von Ausstattung, Lage und Aussicht begeisterten Käufern – auch aus Neukirch sind einige dabei“, so die vorläufige Beschreibung der Verkaufssituation von Schumacher.

Als nächste Aktion hoffen alle Beteiligten darauf, dass unter Corona-Regeln eine Richtfest-Zeremonie stattfinden kann – sobald es die Wetterlage zulässt.

Kämmerer Robert Riedesser von der Neukircher Gemeindeverwaltung betont: „Unser Anspruch ist es, die Arbeiten für die Außengestaltung, die in der Verantwortung der Gemeinde liegt, zügig durchzuführen.“ Die Arbeiten seien so weit vergeben – und sobald das Wetter es zulasse, werde man parallel zu den Baumaßnahmen am Gebäude loslegen.

Ob dann bei Übergabe schon jede Pflanze und jeder Stein am vorgesehenen Platz sei, werde sich zeigen, denn das hänge noch von anderen Faktoren ab.

Die Neukircher können dann wohl im Laufe des Sommers zumindest einen Teil der neuen Ortsmittengestaltung erleben.