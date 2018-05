Alexander Mayer wird Trainer des TSV Neukirch

Der TSV Neukirch, aktuell Fünfter der Fußball-Kreisliga A2, hat für die neue Saison Alexander Mayer als neuen Trainer verpflichtet. Der 39-Jährige übernimmt das Amt von Bruno Müller, der zum FC Leutkirch wechselt.

„Wir hatten mit ihm gute Gespräch, sportlich als auch menschlich passt er zu unserem Verein“, sagt Neukirchs Abteilungsleiter Andreas Nuber. Er könne die Mannschaft weiter entwickeln, die Arbeit von Bruno Müller weiter machen. Der scheidende Trainer Müller habe Mayer empfohlen. Die Zusammenarbeit ist langfristig angelegt, aber beide Seiten einigten sich zunächst auf ein Jahr.

Der aus Vogt stammende Mayer begann seine Trainerkarriere beim SV Vogt (2013 bis 2016), danach wechselte er nach Amtzell (2016 bis 2018). Während er in seinem zweiten Jahr in Amtzell noch die Aufstiegsrelegation schaffte, wird er mit dem SVA in der laufenden Spielzeit in die Kreisliga B2 absteigen. Mayer hat die Mannschaft nicht im Stich gelassen, sondern versuchte bis zuletzt den Abstieg zu verhindern.

Aktuell wohnt der 39-Jährige in Wangen, im Sommer zieht er nach Amtzell und ist sieben Kilometer von Neukirch entfernt.