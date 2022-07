75 Ausflügler nehmen Kurs Richtung Ammersee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Jahresausflug des Neukircher Sozialverbands (SoVD) führte in diesem Jahr ins bayerische Voralpenland bis zum Ammersee. Die wunderschöne Landschaft lockte schon früher viele Künstler und Touristen aus den benachbarten Großstädten wie Augsburg und München an. Früh morgens wurden alle zügig, in gewohnter Weise, mit einem Doppelstockbus von Tettnang bis Wangen eingesammelt. Nach einem Stück der Strecke kam ein sehr wichtiger Teil. Ein kurzer Zwischenstopp, mit Vesper, dass von dem stellvertretenden Vorstand Claus Form besorgt wurde, war angesagt. Das gehört seit vielen Jahren im Ortsverband Neukirch so zur Tradition. Mit guter Laune und tollen Gesprächen ging es nun auf schnellstem Weg Richtung Dießen am Ammersee. Zu einem feinen Mittagessen im schattigen Biergarten wurde die große Reisegruppe schon erwartet. Anschließend wanderten alle gemeinsam, an die naheliegende Schiffsanlegestelle. Egal, mit Rollator, Stock oder sehr zügig. Hauptsache zum Schluss waren alle Reiseteilnehmer rechtzeitig am Ziel. Der herrlich gelegene See zeigte sich von der schönsten Seite. Ein strahlend blauer Himmel, mit leichter Prise, etwas Wellengang und Sonne pur. Was will man mehr? Das Highlight des Tages war die fast zwei stündige Überfahrt von Dießen nach Stegen bei Inning. Ein gemeinsames Abendessen im „Gasthaus Krone“ in Eisenharz, war noch die Tageskrönung, bevor die endgültige Heimreise begann.