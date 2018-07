Zu einem folgeschweren Verkehrsunfall ist es laut Polizei am Samstag, 14. Juli, gegen 13.30 Uhr auf der L333 in Höhe Uhetsweiler gekommen. Zwei 14 Jahre alte Radfahrer befuhren den dortigen Radweg, umfuhren allerdings die vorhandene Unterführung und gelangten über einen Trampelpfad auf einer Wiese an die L333.

Dort überquerte zunächst der erste Radfahrer die Straße, der zweite folgte ihm etwas zurückgesetzt und fuhr im Bereich einer Querungshilfe, ohne auf den Verkehr zu achten, vom dortigen Gehweg auf die Fahrbahn. Hier wurde er von einem in Richtung Neukirch fahrenden Auto einer 29-Jährigen erfasst und auf die Fahrbahn geschleudert.

Der 14 Jährige erlitt schwerste Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Zum Unfallzeitpunkt trug der Vierzehnjährige laut Polizei keinen Fahrradhelm. Die Insassen des PKW wurden bei dem Unfall nicht verletzt.