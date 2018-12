Ökumenischer Schülergottesdienst weist nach Brothausen

In der weihnachtlich geschmückten Kirche St. Maria Rosenkranzkönigin haben der katholische Pfarrer Sebastian Powath und sein evangelischer Kollege Thomas Wagner mit Grundschülern, Eltern, Großeltern und Gästen am vierten Adventswochenende einen adventlichen ökumenischen Schülerweihnachtsgottesdienst gefeiert. Stimmungsvoll war es in der Kirche, die mit zwei Weihnachtsbäumen einem und Adventskranz dekoriert war. Markus Fischer begleitete die Lieder am Klavier, die beiden Geistlichen wechselten sich in Liturgie, Predigt und Gebet ab.

Als Thema zog sich die Stadt Bethlehem durch die Feier . Die wird von manchen auch als „Brothausen“ übersetzt, nach der hebräischen Bedeutung „beth“ als Haus und „lehem“ als Brot. Nach einem von allen gemeinsam gesprochenen Psalmgebet über den „König der Ehre“, kam ein Kyriegebet unter Mitwirkung der Kinder. Bei der Verkündigung ging es dann um die Stadt Bethlehem, deren Übersetzung und die Bedeutung des Brotes sowie die Bedeutung der Stadt als Schauplatz der biblischen Geschichte mit Ruth, Samuel und David und als Geburtsort Jesu mit dem Stern und der Futterkrippe, in die das neugeborene Jesuskind gelegt worden war. Schließlich ging es beim Thema Gebäck auch um den traditionellen Lebkuchen als besonderes Advents- und Weihnachtsgebäck.

Über solchen durften sich die Kinder im Anschluss an den Gottesdienst freuen. Dazu legten Grundschüler in Puzzlestreifen nach und nach ein Bild von Bethlehem. Und dem Thema entsprechend wurde das Lied „Brich mit den Hungrigen dein Brot“ gesungen. Bei den Fürbitten waren ebenfalls wieder die Grundschüler gefragt. Mit Vaterunser, Segenswünschen und Segenslied wurden sie schließlich in Richtung Weihnachtsfeiertage entlassen.

Ein wenig wehmütig zeigte sich Pfarrer Sebastian zum Ende des Gottesdienstes: „Das ist mein letzter gehaltener Gottesdienst für die Seelsorgeeinheit, und gerne habe ich den mit euch Kindern gefeiert“, sagte er – und bekam viel Applaus von den kleinen und großen Gottesdienstbesuchern. Am 6. Januar wird er offiziell mit einem Gottesdienst verabschiedet und 2019 als Pfarrvikar eine Stelle in Ravensburg antreten.

Weihnachtswünsche kamen von Schulleiterin Simone Fuoss-Bühler zum Abschluss der ökumenischen Schuladventsfeier, bevor die Grundschüler adventsgestimmt und lebkuchengestärkt in Richtung ihrer weihnachtlichen Heime aufbrachen.