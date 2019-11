Ämtertausch beim Narrenverein Neukirch

Bei der Hauptversammlung des Narrenvereins Ho-La-Gi Neukirch hat es einen Wechsel im Präsidium gegeben. Wie der Verein mitteilt, wurde der langjährige Vizepräsident Ralf Stärk (sechster von links) einstimmig als neuer Präsident gewählt, nach dem Nicole Hofer (fünfte von rechts) dieses Amt niedergelegt hatte.

Nicole Hofer bekleidete das Amt der Präsidentin seit 1997. „Es ist nun an der Zeit etwas kürzer zu treten“, sagte sie. „Das Wirken in der Vorstandschaft macht mir aber bis heute Spaß und ganz aufhören will ich nicht.“ Und so wurden die Posten einfach nur getauscht. Ralf Stärk sagt erleichtert: „ Eine besser Vizepräsidentin hätte ich mir nicht vorstellen können.“ Er bedankte sich bei Nicole Hofer mit einem Blumenstrauß für ihre geleistet Arbeit als Präsidentin und gemeinsam freut sich das alte, neue Führungsteam mit seinem Narrenrat nun auf die kommende Fasnet und das Neukircher Fasnetswochenende.