Ältere Frau setzt Sofa in Brand

Am Donnerstagabend ist laut Polizeibericht in der Amselstraße ein Sofa in Brand geraten, als eine ältere Frau mit einem Anzünder das Holz im Ofen anzünden wollte. Der Bewohnerin fiel der Holzanzünder auf den Boden, der anschließend das Sofa entflammte. Einem durch den Rauchmelder alarmierten Familienangehörigen gelang es nicht das Sofa mit einem Wassereimer zu löschen. Ein Anwohner, der den Vorfall bemerkte, alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neukirch war als erster vor Ort und konnte den Brand mit einem Feuerlöscher löschen. Durch seine Kameraden wurden im Anschluss die Nachlöscharbeiten und Lüftung der Wohnung veranlasst. Die Bewohnerin und ihr Sohn erlitten durch den Rauch mittelschwere Rauchgasvergiftungen, weshalb sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurden. Am Gebäude entstand kein Sachschaden, lediglich das Sofa und ein Schrank wurden durch das Feuer beschädigt.

