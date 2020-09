Ein 46-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag gegen 9 Uhr von einem Parkplatz in die Straße Am Stadtgraben in Meersburg einfahren. Er missachtete laut Polizei hierbei die Vorfahrt einer 77-Jährigen, die mit ihrem Auto wohl gerade an einem anderen Auto vorbeifuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.