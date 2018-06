Zusammenarbeit der Feuerwehren funktioniert „supergut“

Gemeindegrenzen sind für die Feuerwehren keine Hindernisse, wenn es um Menschenrettung und Brandbekämpfung geht. So auch in Meersburg, wo die Zuschauer bei der Frühjahrsschlussübung in Schiggendorf aus nächster Nähe zusahen, wie neun Ahausener und 35 Meersburger Feuerwehrkameraden nach paralleler Alarmierung erstmalig Hand in Hand arbeiteten – und das auf engstem Raum.

Als Übungsobjekt hatten sich die Wehren die Alte Schmiede in Schiggendorf vorgenommen. Ein Gebäude, das laut Zugführer Heiko Herp hohe Anforderungen an die ehrenamtlichen Retter von Feuerwehr und Schnelle Einsatzgruppe (SEG) stellt. Das ergibt sich schon allein aus der topografischen Lage des denkmalgeschützten ehemaligen Handwerksbetriebs, der sich am Ortsrand Schiggendorfs in einer Sackgasse befindet. Diese Lage erfordere zielgenaue Planung der Standorte für die benötigten Fahrzeuge. „Umparken wäre fatal“, so Herp. Das würde viel zu viel Zeit kosten und sei kaum umsetzbar. Die direkte Verbindung von Abschnittsleiter Markus Künstler zum Einsatzleiter schaffe hier Abhilfe.

In der Übung ging man davon aus, dass vier Menschen vermisst werden und ein Feuerwehrkamerad sich im Einsatz Verletzungen zugezogen hat. Da die fünf Helfer der SEG unter Leitung von Joschka Christner aufgrund der beschriebenen Enge weit entfernt waren von ihren Feuerwehrkollegen, war nicht immer gleich klar, wer bereits gerettet war und ob noch jemand fehlte. Als Brandursache wurde eine Verpuffung bei der Holzheizung im Keller angenommen, die schlagartig zu einem Vollbrand im Dachgeschoss führte. Die Person, die die vermeintliche Verpuffung ausgelöst hatte, konnte von den Rettungskräften hinausgeführt und verarztet werden. Die im brennenden Obergeschoss eingeschlossenen spielenden Kinder wurden sowohl über das Treppenhaus als auch mittels Drehleiter geborgen. Für alle Fälle hatten die Einsatzkräfte noch ein Sprungrettungsgerät in Position gebracht.

Zwischendurch wurden die Zuschauer, darunter auch Bürgermeister Martin Brütsch, durch laute Rufe erschreckt, die aus dem Küchenbereich des Übungsobjektes in der Gebhardsweilerstraße 18 kamen. „Gasaustritt im Küchenbereich“, hieß es. Zunächst wurden die Einsatzkräfte zurückgezogen, um zu eruieren, ob die Situation kritisch ist. Danach schien das Schlimmste vorbei zu sein: Alle fünf Verletzten befanden sich nämlich in Sicherheit.

Die anschließende Manöverkritik fiel durchweg positiv aus. Sowohl Meersburgs Kommandant Ralf Reutemann also auch sein Bermatinger Kollege Jürgen Gutemann und der Ahausener Abteilungskommandant Jens Bühler äußerten sich hochzufrieden. Der erste gemeinsame Einsatz habe „supergut funktioniert“, so die drei Verantwortlichen. Für die Wasserversorgung am Ort gab es ebenfalls gute Noten. „Die situative Wasserversorgung in Schiggendorf haben wir gut im Griff“, unterstrich Reutemann nach Überprüfung der neu verlegten Wasserleitung.