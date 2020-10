Zur Hagnauer Klassik kommen vier ausgezeichnete Künstler an den See

Hagnau (sz) - Bereits zum 14. Mal finden in Hagnau die Kammermusiktage am Bodensee statt. Bei der traditionsreichen Hagnauer Klassik stehen in diesem Jahr Meisterwerke aus Klassik und Barock auf dem Programm. Vom 1. bis 3. November begrüßt die kleine Seegemeinde laut Pressemitteilung vier mehrfach ausgezeichnete junge Künstler sowie das hochangesehene Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim unter der Leitung von Georg Mais.

Zu Gast sind in diesem Jahr Ryo Ymanishi, Fiona Milla Jäntti, Ülker Türmer und Anne Sophie van Riel.

Unter dem Titel „Klangzauber“ erfährt Ludwig van Beethoven zu seinem 250. Geburtstag eine besondere Würdigung. Aber auch große Meister wie Brahms und Schumann sind in Hagnau zu erleben. Coronabedingt finden die Kammerkonzerte am Sonntag, 1. November, und Montag, 2. November, in den historischen Räumen des Hagnauer Bürger- und Gästehauses als Doppelveranstaltungen jeweils um 18 Uhr und um 20 Uhr mit gleichem Programm statt.

Das Orchesterkonzert am Dienstag, 3. November, im Gwandhaus beginnt um 20 Uhr. Wie der Veranstalter schreibt, darf sich das Publikum auf herausragende Konzerterlebnisse mit einem Glas Sekt zur Begrüßung freuen – eine Tradition seit vielen Jahren.

Tickets kosten in Kategorie I 28 Euro, in Kategorie II 24 Euro. Karten für die Veranstaltungen gibt es ausschließlich im Vorverkauf bei der Tourist-Information Hagnau, Telefon 07532 / 43 00 43 oder per E-Mail an tourist-info@hagnau.de.