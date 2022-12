Zur Frenkenbacher Weihnacht warm anziehen

Nach zweijähriger Pause lädt die Seelsorgeeinheit Meersburg wieder zur Frenkenbacher Weihnacht in die romanische Kapelle St. Oswald und St. Otmar in Frenkenbach ein. Warm müssen sich die Besucher anziehen, denn in dem Kirchlein gibt es keinen Strom und keine Heizung.

Wie in den Jahren vor Corona findet von Montag, 26. Dezember, bis einschließlich Freitag, 6. Januar, außer an Silvester täglich von 16.30 bis circa 17.15 Uhr ein weihnachtliches Programm statt. Der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind willkommen. Die Kapelle ist tagsüber geöffnet.

Am Montag, 26. Dezember, heißt es „Heilige Nacht“ mit Ludwig Thoma, Rezitation von Pater Konrad Schultis SAC und an der Harfe Sarah Mauch. Am Dienstag, 27. Dezember, „…auch euch beglückte Christkindlein“ mit Piano von Elisabeth Häßler und Gesang von Peter Strecker. Am Mittwoch, 28. Dezember, „Auf dem Berge, da wehet der Wind.“ mit Klarinettenmusik vom Zeppelin Ensemble und Texten von Katrin Seglitz. Am Donnerstag, 29. Dezember, „Über allem leuchtet ein Stern“, Alpenländische Weihnacht, Franz Wohlfahrt und Einharter Dreig‘sang. Am Freitag, 30. Dezember, gibt es ein gemeinsames Singen der Weihnachtlieder mit Katrin Silbereisen und Gerda Erb. Am Neujahrssonntag, 1. Januar, „Wir wünschen….!“ gibt es Lieder aus aller Welt mit dem Brekkie’s Inn Duo. Am Montag, 2. Januar, „Und jemand muss singen, Herr, wenn du kommst“ gibt es Texte, Musik und Gesang mit einer Teilgruppe von VoCapella Linzgau und Andere. Am Dienstag, 3. Januar, gibt es Musikalisches und Texte zur Weihnachtszeit zu hören. Am Mittwoch, 4. Januar, „Im Einklang mit der Natur ins Neue Jahr“ mit der Veeh-Harfen-Gruppe Immenstaad. Am Donnerstag, 5. Januar, Weihnachtliche Chormusik a cappella. Am Freitag, 6. Januar, wird mit „Wir suchen den Weg in schwerer Zeit“ zu einem musikalischen Abendgebet mit dem Ensemble Kapellenklang eingeladen.