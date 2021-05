Zu schnell und ohne Führerschein

Ein offensichtlich selbst gedrucktes Versicherungskennzeichen an einem Opel Corsa hat am Donnerstag gegen 18.45 Uhr auf der B 33 Beamte des Hauptzollamtes Ulm auf den Plan gerufen. Die Beamten fuhren hinter dem Corsa und überprüften schließlich den 60-jährigen Fahrer, der mit etwa 70 Stundenkilometern in Richtung Stetten unterwegs war. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war. Hinzugezogene Beamte des Polizeireviers Überlingen konnten an dem Auto zudem zahlreiche technische Veränderungen feststellen. Da der Opel nur für eine Maximalgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometer zugelassen ist, muss sich der 60-Jährige nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.