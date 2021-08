Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr eine Mülltonne in der Aachstraße in Uhldingen-Mühlhofen in Brand geraten. Der schnellen Reaktion eines Zeitungsausträgers war es zu verdanken, dass die Flammen kein größeres Ausmaß annahmen, heißt es im Polizeibericht. Der Austräger löschte den Brand umgehend. Ein Einsatz der Feuerwehr war daher nicht vonnöten. An der Mülltonne entstand kein Sachschaden.