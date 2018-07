Zahlen übersteigen sogar Rekordjahr 1992

Der positive Rechenschaftsbericht 2008 des Kämmerers Alexander Geiger ist geprägt von einer rekordverdächtigen Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von rund drei Millionen Euro. Die Jahresrechnung schließt mit einemVolumen von rund 13,5 Millionen im Verwaltungshaushalt und rund sechs Millionen im Vermögenshaushalt.

„Das ist die höchste Zuführungsrate, die wir in den bisherigen Aufzeichnungen gehabt haben“, kündigt Geiger sein positives Ergebnis an. Das, was unterm Strich übrig bleibt, kann sich sehen lassen. Die Zuführungsrate liegt rund 733000 Euro höher als im Rekordjahr 1992. Der Finanzexperte präsentiert Mehreinnahmen in Höhe von rund 420 000 Euro aus Zuweisungen, Gewerbe-, Grund- und Zweitwohnungssteuer.

Nichtsdestotrotz weist Geiger zum Beispiel auf gesunkene Parkgebühreneinnahmen, die allein im Bereich Fähreparkplatz mit 17000 Euro zu Buche schlagen, hin. Hier muss seiner Meinung nach Abhilfe geschaffen werden. Erfreulich findet er Einsparungen zum Beispiel von rund 150000 beim Personal und rund 375000 Euro beim Verwaltungsaufwand. Die Einsparungen bei den Gebäudeunterhaltungskosten von 65000 Euro veranlassen Markus Waibel (FWV) zu der Mahnung, nicht zu viel zu sparen.Sanierungsbedürftige Gebäude, wie die „Alte Wache“ sollten in Angriff genommen werden, um sie langfristig erhalten zu können. Bei 135 000 Euro höheren Personalkosten als in 2007 fordert er ein „Mehr an Fantasie“ und schlägt unter anderem vor, Ämter zusammenzufassen und Gebäude parallel zu nutzen, um weiter sparen zu können. Insgesamt zeigt er sich aber wie Michael Gilowsky (UMBO) und Werner Endres (CDU) auch angesichts der getätigten Investitionen „sehr zufrieden mit dem Ergebnis“.

Die größten Investitionsbrocken sind der Bauhofneubau, die Sanierung der Abwasserpumpwerke, die Stützmauersanierung, die Rieschentreppe und Saba-Knoten. Die Kosten für den Bauhof sind bis auf die Hackschnitzelanlage bereits in 08 über den Nachtragshaushalt finanziert. Der Kämmerer bescheinigt der Stadt Schuldenfreiheit. Nur unter Berücksichtigung der Eigenbetriebe Wasserwerk und Therme macht sich eine Verschuldung von rund 734 Euro pro Einwohner bemerkbar. In dem Rücklagenstand von rund drei Millionen Euro sieht der Kämmerer „ein gutes Polster für die nächsten Jahre“.

Allerdings verweist er, wie auch Werner Endres, auf magerere Ergebnisse in 2010 auf Grund sinkender Schlüsselzuweisungen bei gleichzeitig steigenden Umlagezahlungen hin. (mw)