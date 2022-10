Wohnungsbrand in Meersburg: Ursache war Elektrogerät

Zum Wohnungsbrand in Meersburg, bei dem am 14. Oktober eine Frau starb, geben Polizei und Staatsanwaltschaft weitere Einzelheiten bekannt. Demnach wurde das Opfer inzwischen obduziert, um die Ursache des Todes zu klären. Nach dem vorläufigen rechtsmedizinischen Ergebnis dürfte die Frau an den unmittelbaren Folgen des Brandes in der Straße „Auf der Ergeten“ verstorben sein. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung gab es nicht. Offenbar liegt auch keine Brandstiftung vor. Die Polizei geht von einem tragischen Unfall im Zusammenhang mit dem Betrieb eines elektrischen Gerätes aus. Die Verstorbene ist nach wie vor nicht endgültig identifiziert. An der Annahme, dass es sich dabei um die 75-jährige Wohnungsinhaberin handeln dürfte, bestehen laut Pressemitteilung aber keine begründeten Zweifel.