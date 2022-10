Wohnungsbrand in Meersburg: Identität von verstorbener Frau ist geklärt

Die Identität der Frau, die am Freitag bei einem Wohnungsbrand in Meersburg ums Leben kam, ist geklärt. Es handelt sich um die 75-jährige Wohnungsinhaberin. Das bestätigte die Polizei am Sonntag auf Anfrage von Schwäbische.de. Zur Brandursache konnten aber noch keine Angaben gemacht werden.

Kurz vor 16 Uhr ist die Feuerwehr am Freitag zu dem Brand in der Straße „Auf der Ergeten“ ausgerückt. Das Feuer konnte demnach zwar schnell unter Kontrolle gebracht werden, bei der Frau konnte der Notarzt aber nur noch den Tod feststellen. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort.

Die Feuerwehr ist am Freitag zu einem Brand in Meersburg ausgerückt. (Foto: David Pichler)

Es drang Rauch aus der Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus aus. Während die Feuerwehrleute löschten, fanden die Einsatzkräfte laut Polizei die leblose Frau im Brandraum. Der eingesetzte Notarzt konnte demnach bei der Frau nur noch den Tod feststellen.

Brandort konserviert

Laut einem Polizeisprecher wurde der Brandort konserviert, am Montag werde er dann von den Beamten der Kriminaltechnik untersucht, wahrscheinlich in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen. In der Regel seien die Brandorte zu heiß und könnten erst nach einer gewissen Zeit betreten werden.

Die Brandwohnung ist bis auf weiteres nicht bewohnbar, der entstandene Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Es müsse geklärt werden, woran die Frau gestorben ist und wodurch das Feuer ausgebrochen ist.

Der Kriminaldauerdienst war seit dem frühen Abend vor Ort. (Foto: David Pichler)

Vierzehn weitere Personen aus dem Haus wurden laut Polizei vorsorglich evakuiert und blieben unverletzt. Sie konnten nach Abschluss der Löscharbeiten wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Sie wurden vorübergehend von Einheiten des Sanitätsdienstes vor Ort betreut.