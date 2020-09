Winzer vom Bodensee erwarten guten Jahrgang 2020

Einbußen durch Corona

Dass die Gastronomie im Frühjahr wegen Corona geschlossen war, macht sich beim Staatsweingut Meersburg bemerkbar. In dieser Zeit brachen auch bei den Lieferanten die Umsätze weg. Diese Lücke konnte laut Weingutsdirektor Jürgen Dietrich inzwischen zwar kompensiert werden. „Das liegt daran, dass der Endverbraucherbereich stark angezogen hat, seit der Tourismus am Bodensee wieder läuft“, erläutert Dietrich. Dennoch geht er davon aus, dass das Geschäft im Herbst wieder auf ein unterdurchschnittliches Niveau sinken wird. „Die Gastronomie wird wieder nachlassen“, sagt er. „Manche Gäste haben wegen Corona Angst reinzugehen.“ Außerdem dürfen die Restaurants wegen der Abstandsregeln weniger Plätze als üblich zur Verfügung stellen, weshalb die Wirte mit geringeren Umsätzen rechen müssen. Auch die großen Weinfeste wie das Bodenseeweinfest in Meersburg sind für dieses Jahr abgesagt worden, was Einbußen nach sich zieht. „Dort wird normalerweise ordentlich Wein verkauft“, sagt Dietrich.