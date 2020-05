Wildbienen sind in großer Gefahr

Welt ohne Bienen? Undenkbar. Und doch sind diese fleißigen und nützlichen Tierchen in großer Gefahr. Auch ein Grund dafür, dass die Vereinten Nationen vor einigen Jahren den 20. Mai zum Weltbienentag ausgerufen haben. Für die Obstbauern am Bodensee gab es am Mittwoch aber auch einen besonderen Grund zum Feiern: Für das „Pro Planet-Apfelprojekt“ wurden sie Ende vergangenen Jahres mit dem „European Bee Award“ ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 4000 Euro wurde jetzt bei einer kleinen Feierstunde am Lehrbienenstand in Meersburg-Baitenhausen an Michael Rupp vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weissenau übergeben, in dessen Holzwerkstatt Hunderte von Wildbienenhotels und Vogelhäuschen gefertigt wurden. Das Geld wird dort unter anderem für die Anlage eines Blühfeldes auf dem Gelände des ZfP verwendet.

Am Pro Planet-Apfelprojekt, das 2010 gemeinsam von der Obst-vom-Bodensee-Vertriebsgesellschaft, der Bodensee-Stiftung, der Rewe-Group und Imkern gestartet wurde, beteiligten sich zahlreiche Obstbaubetriebe der Region. Zum Schutz von Wildbienen und weiteren Insekten wurden mehr als 310 Hektar ein- und mehrjährige Blühflächen angelegt und mit rund 9000 Hecken, Bäumen und Sträuchern zahlreiche Landschaftsstrukturen geschaffen. Außerdem wurden 650 Insekten-Nisthilfen, 1740 Vogelhäuser und 120 Fledermauskästen in den Obstanlagen aufgestellt. Durch die wissenschaftliche Begleitung von Fachleuten und regelmäßiges Monitoring konnten die Maßnahmen fortlaufend verbessert und angepasst werden.

„Die Ergebnisse zeigen eindrucksvoll, wie wirksam diese Maßnahmen zur Förderung der Wildbienen in Obstanlagen, die nach den Richtlinien der Integrierten Produktion bewirtschaftet werden, sind“, sagt Inga Mohr, Marketingleiterin der Obst vom Bodensee Vertriebsgesellschaft. So habe man 2017 regional insgesamt 117 Wildbienenarten erfassen können, darunter auch 25 bedrohte Arten wie etwa die stark gefährdete Schwarzblaue Sandbiene. „Das entspricht einer Verdoppelung der nachgewiesenen Wildbienenarten im Vergleich zu 2010“, freut sich Inga Mohr. Nach allgemeiner Einschätzung von Experten gibt es in Deutschland mehr als 550 Wildbienenarten. Anders als Honigbienen leben die meisten Wildbienen nicht in größeren Einheiten, sondern als Einzelgänger.

„Unsere Region ist beispielhaft aufgestellt“, sagt Katja Röser von der Obstbauberatung und Qualitätssicherung der Marktgemeinschaft Bodenseeobst eG und lobt den fruchtbaren Austausch mit Wissenschaftlern der Uni Freiburg und das gute Miteinander mit den Imkern vor Ort. Ihrer Ansicht nach komme dem von Verbänden eingereichten Volksantrag „Gemeinsam unsere Umwelt schützen in Baden-Württemberg“ entscheidende Bedeutung zu – in Bezug auf Schutz und Förderung der heimischen Artenvielfalt und damit auch für Bienen und andere Insekten.

„Vom Bienensterben sind wir hier Gott sei Dank nicht betroffen“, bestätigt Werner Vooren, Vorsitzender des Imkervereins Tettnang-Friedrichshafen. „Die Zusammenarbeit mit den Landwirten ist hervorragend“, sagt er. „Wir Imker werden zum Beispiel auch um Rat gefragt, wenn es um die Verwendung von Spritzmitteln geht und ob ein Einsatz abends ab 20.30 Uhr sinnvoller sein könnte.“ Hinsichtlich des Bienenschutzes hat Werner Vooren auch für Besitzer von privaten Gärten einen Rat parat: „Blühflächen sind besser als allzu oft gemähter Rasen. Und Unkraut wie etwa Brennnesseln darf man ruhig auch mal stehen lassen.“