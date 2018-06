Wie werde ich mir selbst Freund?

Unter dem Motto „Vital und aktiv im Alter“ ist kürzlich im Augustinum Meersburg die zweite Gesundheitswoche eröffnet worden, die sich nicht nur an die Bewohner des Wohnstifts, sondern an alle Senioren der Stadt Meersburg und darüber hinaus wendet und noch bis Freitag kostenlose Vorträge, Workshops und Aktivitäten rund um das Thema „Gesund alt werden“ anbietet.

Lag im letzten Jahr der Schwerpunkt auf dem Körper, ist dieses Jahr die Gesundheit des Geistes das primäre Thema. Ergänzt wird das Angebot durch regionale Anbieter, die die Woche über im Foyer Produkte und Dienstleistungen aus dem Bereich Gesundheit vorstellen.

Stiftsdirektor Richard Rheindorf begrüßte die zahlreichen Zuhörer im Theatersaal und erinnerte daran, dass alles, was wir wahrnehmen, fühlen und denken, uns krank machen oder vital halten kann. Diese Woche wolle zu mehr Lebensenergie, Gelassenheit und geistiger Entspanntheit beitragen. Rheindorf dankte Bürgermeister Robert Scherer für die ideelle und finanzielle Unterstützung, ein Dank, den der Bürgermeister gern zurückgab. Nur die wunderschöne Kooperation der Abteilung „Familie, Bildung, Soziales“ mit dem Augustinum ermögliche es der Stadt, ihren Bürgern diese Gesundheitswoche anzubieten.

Ein besonderer Dank galt Andreas Kruse, Direktor des gerontologischen Instituts der Universität Heidelberg, der die Verbindung zu den hochkarätigen Referenten herstellte. Er selbst eröffnete den Reigen der Vorträge mit dem Thema „Altern als Werden zu sich selbst: Zum Verständnis von Altern und von Möglichkeiten existenziellen Reifens“.

Die richtige Lebenseinstellung ist entscheidend

Kruse ging aus von der Annahme, dass es neben der vergänglichen materiellen Welt eine geistige Welt gebe, die ewig Bestand habe. Diese geistige Dimension wohne in jedem Menschen. Zu ihr zu finden sei Grundlage existenzieller Gesundheit. Von verschiedenen Seiten näherte sich Kruse dem Begriff „Geist“. Für Platon bedeute es die Teilhabe an einer Ideenwelt, an Ideen wie Liebe, Friede, Freundschaft oder Demokratie. Hannah Arendt sehe im Denken das Wichtigste, das dem Menschen aufgegeben sei, Denken als Eintreten in die eigene geistige Welt, in ein inneres Zwiegespräch. „Wer nicht denken kann, in sich hineinhören kann, findet nicht zur Seelenruhe.“ Es gelte dem Wesen des Menschen nachzuspüren, auch nach dem Wesen anderer Personen zu fragen, was vor vorschnellen Urteilen bewahren könne. Kruse nannte die Psyche das Bindeglied zwischen geistiger und körperlicher Welt.

Im hohen Alter nehme die gegenseitige Beeinflussung von Psyche und Körper zu. Wie der Einzelne mit körperlichen Einbußen und Verlusten umgehe, hänge eng zusammen mit der Lebenseinstellung: „Wir müssen uns selbst Freund werden.“ Und man müsse im Sinne Heideggers „existieren“, das Leben als Chance und als Herausforderung begreifen, denn „jeder Mensch ist einmalig und unverwechselbar“. Nicht gleichgültig dürfe man dahinleben, sondern als Sinnsucher: auch im Alter offen sein für Sinnerfahrung, nicht nur um sich selbst kreisen. Mit dem spätmittelalterlichen Theologen und Philosophen Meister Eckhart riet Kruse dazu, das „göttliche Fünklein in der Seele zu entdecken“.