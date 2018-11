Wenn plötzlich nichts mehr geht: Flixbusreise am Bodensee wird zur Geduldsprobe

Keine Heizung, kein Licht und kaum Informationen - eine Flixbusreise von Zürich nach München hat am Wochenende am Fähranleger in Meersburg ein abruptes Ende genommen. Ein Flixbus-Sprecher bestätigte auf Nachfrage von schwäbische.de den Zwischenfall, der zahlreiche Passagiere am Samstagabend betraf.

Demnach war der Bus in Meersburg gestrandet und konnte aufgrund von Problemen mit der Elektronik nicht weiterfahren. Davon betroffen waren unter anderem die Heizung des Fahrzeugs sowie das Licht. Viele Kunden mussten offenbar im immer kälter werdenden, dunklen Bus ausharren - und das voller Ungewissheit.

Nach Informationen von schwäbische.de hatte der Bus aufgrund eines längeren Polizeieinsatzes in Konstanz bereits mehr als 30 Minuten Verspätung, als er gegen 21 Uhr von der Autofähre Konstanz-Meersburg rollte und vor der Fährauffahrt zum Stehen kam. Erst rund 20 Minuten später erfuhren die Passagiere per SMS auf Englisch von Verzögerungen und den technischen Problemen. Hinweise des Busfahrers gab es keine. Zudem war nicht deutlich, ob und wie die Fahrt hätte fortgesetzt werden sollen.

Kostenerstattung angeboten

Der in der SMS, die schwäbische.de vorliegt, angekündigte Reperaturservice war jedoch auch nach über 45 Minuten nicht eingetroffen, die Temperatur im Inneren des Bus sank immer weiter. Viele Passagiere nahmen aufgrund der ungewissen Situation den nur wenige Meter entfernt haltenden Linienbus in Richtung Friedrichshafen. Gäste, die ihre Fahrt mit dem Flixbus bis nach München geplant hatten, mussten wohl oder übel ausharren.

Per App sah es so aus, als sei der Bus pünktlich angekommen. (Foto: sz)

Über zwei Stunden nach Beginn des unfreiwilligen Zwischenstopps erhielten die betroffenen Passagiere eine weitere SMS, in der aufgrund der großen Verspätung eine Weiterfahrt von Meersburg aus mit dem Taxi von Seiten des Unternehmens als Möglichkeit genannt wurde. Die Kosten in Höhe von bis zu 50 Euro für eine Fahrt nach Friedrichshafen würden von Flixbus erstattet werden, wenn die Rechnung per Mail eingereicht werde.

Das bestätigte auf Nachfrage der Flixbus-Sprecher, ohne jedoch auf das genannte Limit von 50 Euro einzugehen oder zu erklären, was Passagieren - gebucht nach München - angeboten wurde. „Auch über eine etwaige Erstattung entstehender Hotelkosten wurden die Passagiere informiert“, heißt es in der schriftlichen Stellungnahme.

Zumindest über die offizielle Flixbus-App geschah das jedoch nicht: Obwohl der Bus lange Zeit in Meersburg stand und nicht weiterfahren konnte, zeigte der persönliche Fahrplan der Fahrgäste die erfolgreiche Ankunft in Friedrichshafen um 21.10 Uhr an - da war an eine Weiterfahrt aus Meersburg aber noch lange nicht zu denken.

Passagieren wurde eine Weiterfahrt per Taxi angeboten - in diesem Fall bis Friedrichshafen. (Foto: sz)

Inwiefern Reisende das Hotelkosten-Angebot in Anspruch genommen haben oder ob alle München-Reisende auch an ihr Ziel kamen, wollte oder konnte Flixbus nicht sagen. Ob Kunden, die ab Meersburg oder Friedrichshafen am späten Samstagabend in Richtung München fahren wollten, über die Verzögerung beziehungsweise Absage der Reise informiert wurden, ist ebenfalls nicht bekannt.

Auch wollte das Unternehmen eine Anfrage von schwäbische.de nicht beantworten, ob es öfter technische Probleme mit den Linienbussen gebe.

